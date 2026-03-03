Pocos proyectos logran articular con coherencia la gastronomía, el diseño y el paisaje como ATELIER Playa Mujeres, un resort concebido como una obra inmersiva donde el lujo está presente como narrativa espacial y sensorial.

Conozca el único resort cinco estrellas Forbes de Latinoamérica

El complejo alberga a María Dolores by Edgar Núñez, que ha sido galardonado nuevamente con 5 Estrellas por Forbes Travel Guide en 2026, manteniéndose por segundo año consecutivo como el único restaurante en México y Latinoamérica en obtener este reconocimiento.



Conozca el único resort cinco estrellas Forbes de Latinoamérica

Esta distinción confirma la consolidación de un proyecto culinario que dialoga con la identidad contemporánea de México y su proyección internacional.

La propuesta del chef Edgar Núñez se fundamenta en una investigación constante sobre el territorio, la temporalidad y el origen de los ingredientes. Su cocina de temporada se construye desde la precisión y la experimentación, evocando los sentimientos más exquisitos de la gastronomía mexicana moderna.

Conozca el único resort cinco estrellas Forbes de Latinoamérica

Bajo la premisa de transmitir el amor por México, el restaurante ofrece una nueva apreciación sobre la evolución de la cocina nacional y los secretos que aguardan sus técnicas ancestrales.

“La lista de 2026 presenta propiedades comprometidas con brindar experiencias de clase mundial consistentes y confiables,” afirmó Amanda Frasier, presidenta de Estándares y Calificaciones de Forbes Travel Guide.

Conozca el único resort cinco estrellas Forbes de Latinoamérica

«A medida que los huéspedes exploran el complejo panorama turístico en busca de los mejores lugares para alojarse, navegar, cenar y disfrutar de un spa, nos enorgullece ofrecerles la orientación confiable e íntegra que necesitan», argumenta.

La arquitectura y diseño del resort

El reconocimiento gastronómico se integra a una visión más amplia del resort, donde la arquitectura interior y el diseño materializan un lenguaje sofisticado y contemporáneo.

Conozca el único resort cinco estrellas Forbes de Latinoamérica

Concebido como una auténtica obra maestra, ATELIER Playa Mujeres sumerge a sus huéspedes en una experiencia donde el arte, la naturaleza, la cultura y las experiencias se fusionan para crear una atmósfera de descanso y contemplación.

Sus 593 suites, revestidas en mármol y maderas, exploran una estética cálida y refinada que dialoga con el entorno tropical. El mobiliario contemporáneo, las visuales abiertas hacia el campo de golf y el Caribe y una gran selección de amenidades configuran espacios que priorizan el confort sin renunciar al carácter.

Conozca el único resort cinco estrellas Forbes de Latinoamérica

El bienestar se articula como otro eje central del proyecto a través de NUUP Spa®, que propone una experiencia holística donde conviven tratamientos de alto nivel, tecnologías innovadoras como la realidad virtual y prácticas ancestrales orientadas al equilibrio físico y emocional.

Conozca el único resort cinco estrellas Forbes de Latinoamérica

Además, detrás de esta curaduría de experiencias se encuentra Preferred Hotels & Resorts, que desde hace más de cinco décadas impulsa la hospitalidad de lujo independiente, conectando viajeros con propiedades que reflejan la identidad cultural y el estilo de vida de cada destino.

Conozca el único resort cinco estrellas Forbes de Latinoamérica

ATELIER Playa Mujeres no solo se posiciona como un destino de descanso, sino como un proyecto integral donde la hospitalidad se diseña con la misma precisión que un espacio arquitectónico o un menú.

Un lugar donde la experiencia del visitante se construye desde la coherencia entre paisaje, materialidad y narrativa culinaria, reafirmando que el lujo cumple con la función de emocionar a través del detalle.