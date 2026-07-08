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Un edificio en Brasil cuya fachada aporta identidad, calidez y resistencia

Esta es una interpretación contemporánea de la torre residencial en Brasil, donde la rigidez del concreto y el vidrio encuentra su equilibrio en las fachadas ventiladas.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
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  • Créditos imágenes:
  • Favegrup, cortesía Lamitech

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Revista Axxis
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El edificio Aura, diseñado por André Petracco Arquitetura y Smart Arquitetura, y construido por Frass Engenharia, sobresale en el paisaje urbano de Porto Alegre (Brasil) por su fachada. En una de las caras exteriores predomina el uso de los ventanales de piso a techo, que conectan de manera fluida el interior con el exterior, y en la otra prevalece el acabado tipo madera Spiced Chestnut 1517, laminado de la compañía Lamitech, que utilizan para recubrir diversas áreas y dar carácter al volumen. 

Un edificio en brasil cuya fachada aporta identidad, calidez y resistencia
Un edificio en Brasil cuya fachada aporta identidad, calidez y resistencia

El factor distintivo de su fachada radica en el uso estratégico de superficies que evocan texturas orgánicas para romper la frialdad de los materiales tradicionales. En ese contexto, la referencia Spiced Chestnut, de la compañía Lamitech, cumple un rol fundamental.

Un edificio en brasil cuya fachada aporta identidad, calidez y resistencia
Un edificio en Brasil cuya fachada aporta identidad, calidez y resistencia

Aplicada en partes estratégicas de la fachada y en los cielorrasos de los balcones esquineros, esta superficie no solo aporta una calidez visual que recuerda a la madera natural, sino que garantiza el desempeño técnico y la durabilidad necesarios para la envolvente de un edificio de esta escala. 

Edificio con laminados lamitech
Un edificio en Brasil cuya fachada aporta identidad, calidez y resistencia

El resultado es un refugio urbano que fusiona la sofisticación arquitectónica con una sensación de cobijo doméstico, gracias al uso estratégico de estos laminados, creados para resistir la intemperie.

Nos encanta de la propuesta de Lamitech para este edificio

Un edificio en brasil cuya fachada aporta identidad, calidez y resistencia
Un edificio en Brasil cuya fachada aporta identidad, calidez y resistencia

1. La forma en que el diseño integra la vegetación en altura y utiliza los laminados para generar calidez.

2. Este laminado de Lamitech aporta una textura orgánica que equilibra el concreto.

3. Los balcones ajardinados y los cielorrasos cálidos convierten cada apartamento en un refugio.

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