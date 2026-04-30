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A lo largo de la historia, las cocinas han sido el corazón de nuestros hogares, un espacio donde la creatividad y la funcionalidad se entrelazan. Hace setenta y cinco años, cada cocina era un modelo de eficiencia y cero residuos. La cocina de Frankfurt, de la arquitecta Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000), y la step-saving kitchen, de Lenore Sater Thye (1897-1966), sentaron las bases para un diseño que maximiza la utilidad y minimiza el desperdicio. Hoy, en un momento de crisis climática, estas ideas resuenan más que nunca.

La cocina del futuro: un espacio donde la sostenibilidad y la tecnología cambian la vida

La diseñadora Ivana Steiner ha tomado este legado y lo ha transformado en la cocina de residuos cero —zero waste kitchen—, construida con acero inoxidable y vidrio reciclados. En su proyecto, Steiner no solo aborda la sostenibilidad, sino que también plantea la pregunta esencial: ¿cómo debería ser una cocina que funcionara sin generar residuos?

Con una vida útil de 150 años, este diseño es un ejemplo de cómo los materiales se pueden reciclar infinitamente, convirtiendo viejos objetos en nuevas oportunidades. La innovación en el diseño de Steiner no solo se basa en la estética, sino en un profundo compromiso con el medio ambiente y un mensaje político que invita a la reflexión.

La cocina del futuro: un espacio donde la sostenibilidad y la tecnología cambian la vida

La cocina de residuos cero se convierte en un espacio de experimentación y aprendizaje, en el que la arquitectura, la ecología y las ciencias sociales se unen. Este enfoque multidisciplinario fomenta un diálogo entre diseñadores, investigadores y responsables políticos, creando un marco colaborativo que puede transformar la vida urbana.

Con esta propuesta se busca integrar los ciclos ambientales en la vida cotidiana, convirtiendo la cocina y la ciudad en un sistema de producción y cooperación continua. Este modelo de Zero Waste Kitchen City desafía la noción tradicional de la cocina, replanteando nuestra relación con el entorno y promoviendo un ciclo regenerativo que abarca tanto lo material como lo social.

La cocina, un ritual de conexión

La pandemia ha alterado nuestra relación con la cocina. Antes, se pensaba que este espacio podría desaparecer, relegado a una mera actividad recreativa; sin embargo, confinados en casa, muchos redescubrieron el placer de cocinar.

La cocina del futuro: un espacio donde la sostenibilidad y la tecnología cambian la vida

Según Kim Severson, del New York Times, “por primera vez en una generación, los estadounidenses comenzaron a gastar más dinero en el supermercado que en lugares donde alguien más hacía la comida”. Este cambio ha llevado a una evolución hacia propuestas más complejas, donde el acto de cocinar se convierte en un ritual de conexión, tanto con los ingredientes como con la familia y amigos.

En este contexto, eventos como EuroCucina 2026 reflejan una transición hacia un diseño circular y sostenible. Las tendencias actuales destacan la importancia de materiales táctiles, almacenamiento inteligente e iluminación en capas que fusionan la cocina con espacios habitables.

La cocina del futuro: un espacio donde la sostenibilidad y la tecnología cambian la vida

La hibridación de contextos y el deseo de disfrutar del aire libre se combinan con innovaciones tecnológicas que redefinen la experiencia culinaria. Por ejemplo, se están incorporando electrodomésticos inteligentes que no solo facilitan la preparación de alimentos, sino que también ayudan a los usuarios a llevar un estilo de vida más sostenible.

A medida que el diseño de las cocinas evoluciona, vemos un creciente deseo por espacios prácticos y acogedores. Desde gabinetes llamativos hasta esquemas llenos de madera y el uso de espejos, cada elemento busca crear un ambiente que invite a la interacción y la creatividad. La iluminación se ha convertido en un elemento crucial, tanto para la funcionalidad como para generar una propuesta cálida y acogedora que fomente la convivencia.

La cocina del futuro: un espacio donde la sostenibilidad y la tecnología cambian la vida

Además, el diseño de la cocina moderna refleja un enfoque más holístico, donde la estética y la funcionalidad se entrelazan. Las áreas abiertas y conectadas permiten que este ambiente fluya naturalmente hacia las zonas de estar, lo cual hace que no solo sea un lugar para preparar alimentos, sino también un espacio social. La incorporación de islas extensas y multifuncionales se ha vuelto común, proporcionando un área para cenar, trabajar y socializar.

La cocina del futuro: un espacio donde la sostenibilidad y la tecnología cambian la vida

En este regreso a lo esencial, la cocina del mañana promete ser un espacio donde cada ingrediente, cada utensilio y cada momento cuentan. Al final, no es solamente un lugar para cocinar; es un refugio, un laboratorio de creatividad y un ambiente donde se construyen recuerdos.

Así, a medida que avanzamos hacia un futuro más consciente y sostenible, este espacio se transforma en símbolo de un nuevo paradigma en el diseño doméstico. Con cada cambio en la forma en que diseñamos y utilizamos nuestras cocinas, estamos de alguna manera redescubriendo y reafirmando nuestro papel en la cadena de producción y consumo, buscando un equilibrio entre el placer de cocinar y la responsabilidad con el planeta.