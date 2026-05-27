El premio lápiz de acero 2026 revela sus nominados y reafirma que el diseño es una herramienta cultural

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El Premio Lápiz de Acero ha sido por más de dos décadas en Colombia una plataforma capaz de leer el estado del diseño nacional a través de los objetos, espacios, sistemas y narrativas que produce.

La edición 2026 acaba de anunciar sus nominados y lo hace con una cifra que confirma el momento expansivo que vive la disciplina en el país: 582 proyectos participaron en la convocatoria, el número más alto desde el relanzamiento del premio en 2023. De ese total, 188 fueron nominados, 128 pertenecen a la división profesional y 60 a la categoría de nuevos talentos.

Foto: Roberto Nickson, Unsplash.

Más allá de los números, la selección deja ver un panorama especialmente diverso. El diseño aparece aquí como una práctica transversal capaz de conectar patrimonio, tecnología, identidad, sostenibilidad, memoria y experiencia.

Entre los proyectos destacados figuran Silla Aze, Mis llaves Bancolombia-BreB, Colección Orlando Fals Borda, Casa Landino, Un cielo para cada origen, Caja de música, Vestíbulo, Tienda Boutique Museo de Antioquia y Lúmina, nombres que evidencian la amplitud de escalas y enfoques presentes en esta edición.

El Lápiz de Acero ha sido históricamente mucho más que un premio. Desde sus inicios, su intención fue visibilizar el trabajo de diseñadores y empresas que, muchas veces desde contextos complejos, insistían en desarrollar proyectos capaces de transformar la relación entre creatividad y producción local.

Sobre el Premio Lápiz de Acero

La historia comenzó incluso antes de la creación oficial del galardón. En 1993, durante la sexta edición de ALADI —la Asociación Latinoamericana de Diseño realizada en Santa Marta— surgió la idea de crear una revista especializada en diseño en Colombia.

Dos años más tarde apareció el primer número de Proyectodiseño, impulsado por cuatro estudiantes de diseño industrial de la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional. En 1998, dentro de esa misma plataforma editorial, nació el Premio Lápiz de Acero.

Foto: Pierre Bamin, Unsplash.

Hasta 2017, cuando el reconocimiento completó dos décadas de existencia, habían participado 8.926 proyectos, con 1.478 nominados y 368 ganadores. Después vino una pausa de cinco años que dejó al sector sin uno de sus principales escenarios de validación y encuentro.

Su regreso en 2023, ahora bajo la dirección de la Fundación Lápiz de Acero, marcó no solo la reactivación del premio, sino también una nueva visión: entender el diseño como una herramienta para mejorar la calidad de vida y generar vínculos entre comunidades, empresas, instituciones y territorio.

Parte de la relevancia del premio radica también en la estructura que sostiene su proceso de selección. El Colegio de Jurados —CoPLA—, integrado por jurados de ediciones anteriores y directores de diseño de proyectos ganadores a lo largo de la historia del galardón, es el encargado de elegir a los vencedores.

Foto: Ricardo Gomez Angel, Unsplash.

Además, los proyectos postulados son evaluados primero por cinco grupos de jurados especialistas según el área, que seleccionan hasta cinco nominados por categoría. Luego, los miembros de CoPLA votan de forma individual, y el proyecto con más votos gana en cada categoría.

La ceremonia del Premio Lápiz de Acero 2026 volverá a reunir a diseñadores, empresas, universidades, estudios creativos y líderes de industria alrededor de una conversación que hoy resulta más vigente que nunca: cómo el diseño puede seguir construyendo país desde la innovación, la sensibilidad y la capacidad de imaginar futuros posibles.