El sistema constructivo Eterboard, de la compañía Eternit, busca estar en sintonía con las tendencias que se presentan año tras año. Estas placas de fibrocemento, que incorporan el acabado, brindan una solución integral.

Construcción rápida y duradera: la fórmula que está marcando tendencia en el diseño

Aparte de permitir desarrollar con facilidad diseños complejos, Eterboard conjuga las características fundamentales del sistema liviano en seco, como bajo peso, bioclimática e instalación fácil y rápida, además de la versatilidad, resistencia y duración del fibrocemento.

Por sus cualidades, este sistema se usa tanto en obras nuevas como en remodelaciones, con un proceso constructivo sencillo, limpio y rápido que facilita el paso de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias, así como su posterior mantenimiento o reparación.

En forma paralela, la extensión de línea —denominada Eterboard Design— permite tener placas con acabados texturizados para dar respuesta a las nuevas tendencias, donde se plantean espacios muy personales, con identidad.

“Aprovechamos las cualidades de Eterboard para desarrollar una serie de diseños con características de acabados convencionales tipo ladrillo, madera o piedra, mediante un proceso de ruteado que se le hace a la placa después del fraguado».

«Este nuevo producto ofrece la apariencia de estos materiales naturales, agregando valor al fibrocemento; así se entrega una solución muy resistente a la humedad, al fuego y a los microorganismos”, explican desde la compañía.

Esta es una opción ideal para la construcción en seco de muros, fachadas, entrepisos, base para techos, cielorrasos y todo tipo de construcciones.

Nos encanta de la propuesta de Eternit

1. La resistencia y versatilidad de estas placas.

2. Una de las cualidades más destacables de Eterboard Design es que es sustrato y acabado a la vez.

3. Las placas con acabados texturizados se pueden personalizar a gusto con pinturas para fachadas o exteriores.