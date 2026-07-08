Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

La industria del procesamiento de la madera y la fabricación del mueble en Latinoamérica pasa por una fase de transformación estructural. La incorporación de tecnologías avanzadas, la exigencia de modelos circulares y la urgencia por optimizar procesos productivos están redefiniendo el oficio. En este escenario de cambio, la edición número 17 de interzum bogota —la tercera bajo la sombrilla global de Koelnmesse y Corferias— se consolidó como la plataforma estratégica y de especificación más relevante para la región de Centroamérica, el Caribe y Suramérica.

¿Se perdió interzum bogota? Estas son las tendencias que están revolucionando la industria de la madera

Del 12 al 15 de mayo, el recinto de Corferias se transformó en un laboratorio dinámico que reunió a cerca de 200 empresas expositoras, provenientes de 19 países, y atrajo a casi 11.000 visitantes profesionales de alto valor. El evento superó la noción tradicional de una muestra comercial para convertirse en un dispositivo de conexión global.

“Esta feria es una puerta para que el mercado regional se conecte con la red interzum, acceda a nuevas tecnologías y genere conversaciones de negocio en un escenario más amplio”, afirma Angélica Garzón, project manager de Koelnmesse.

¿Se perdió interzum bogota? Estas son las tendencias que están revolucionando la industria de la madera

El éxito de la convocatoria radicó en el perfil calificado de sus asistentes, enfocados en decisiones de especificación y proveeduría a corto, mediano y largo plazo. Las dinámicas comerciales alcanzaron una dimensión transnacional mediante la gran rueda de negocios apoyada por ProColombia, WWF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

¿Se perdió interzum bogota? Estas son las tendencias que están revolucionando la industria de la madera

Gracias a este espacio se establecieron 378 citas comerciales con compradores internacionales de mercados claves, como Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana, y se proyectaron expectativas de negocio que superan los tres millones de dólares. Además, la participación de 23 iniciativas forestales comunitarias aportó un componente ético fundamental, vinculando la alta tecnología con la madera legal, la trazabilidad y la conservación de los ecosistemas locales.

La feria en su edición 2026

Con el concepto “Raíces del futuro: profesionalización, diseño y tecnología para una industria con propósito”, la feria desplegó una serie de experiencias inmersivas que permitieron experimentar los materiales desde la práctica. Las Smart Talks, lideradas por la Asociación Colombiana de Arquitectura Interior (ACAI), y los Wood Talks, respaldados por la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), funcionaron como ágoras de debate sobre la aplicación real de tendencias y el manejo responsable del recurso forestal.

¿Se perdió interzum bogota? Estas son las tendencias que están revolucionando la industria de la madera

En paralelo, el Centro de Creación e Innovación (CCI), desarrollado junto al SENA, operó como un taller vivo, en el que se pusieron en funcionamiento procesos y técnicas de fabricación en tiempo real. Ana Garibello, jefe de Proyecto en Corferias, señala al respecto: “Buscamos que cada visita sea productiva, que los asistentes encuentren soluciones aplicables y que generen conexiones reales”.

¿Se perdió interzum bogota? Estas son las tendencias que están revolucionando la industria de la madera

El recorrido por la feria nos permitió identificar propuestas de marcas que están liderando la evolución estética y técnica del sector. Estas firmas demostraron cómo el diseño consciente transforma los materiales en soluciones espaciales con carácter propio.

Al cumplir sus primeros diez años en el mercado, Primadera se presentó en interzum bogota con una propuesta que trascendió la exhibición estática de tableros y superficies. La compañía diseñó su participación a partir de dos escenarios diferenciados, donde las texturas, los acabados sofisticados y la esencia misma de la madera invitaron a los asistentes a un ejercicio de exploración háptica, aprendizaje y reflexión.

¿Se perdió interzum bogota? Estas son las tendencias que están revolucionando la industria de la madera

Para esta firma colombiana, la celebración de su primera década se convirtió en la oportunidad ideal para proponer nuevas conversaciones sobre el diseño contemporáneo, el valor del origen y la sostenibilidad aplicada a la arquitectura interior. El stand operó como un punto de encuentro, donde el conocimiento compartido y la investigación material demostraron que el desarrollo de superficies es un vehículo fundamental para construir la identidad del espacio habitable.

Más de las novedades en interzum bogota

Por otro lado, el stand de Lamitech se consolidó como un oasis de contemplación en medio del tránsito acelerado de la feria. Mediante su propuesta conceptual denominada Dopamine, la marca líder en laminados de alta presión configuró una atmósfera sensorial, diseñada específicamente para desacelerar el ritmo, agudizar la percepción y conectar de manera profunda con el detalle material.

¿Se perdió interzum bogota? Estas son las tendencias que están revolucionando la industria de la madera

El concepto y el diseño de este espacio estuvieron a cargo de The Space Between, la firma liderada por los arquitectos Martín Mendoza y Jaime Ángel, quienes también ofrecieron una charla en el stand, en compañía de la diseñadora Carmenza Henao y la directora de Marketing de Lamitech, Catherine Laurence.

Dopamine planteó un recorrido espacial, en el que la luz controlada, las texturas y los contrastes cromáticos interactuaron directamente con el cuerpo de los visitantes. La instalación demostró el poder del interiorismo para regular las emociones y generar bienestar, transformando el laminado en una experiencia habitable. Un espacio que invitó a detenerse y a experimentar la superficie desde una dimensión táctil y emocional.

¿Se perdió interzum bogota? Estas son las tendencias que están revolucionando la industria de la madera

Finalmente, la firma Pianeta Legno Floors USA llegó a interzum bogota respaldada por una sólida operación de acabados personalizados en Miami (Florida). Su propuesta de exhibición arquitectónica en Corferias, que reprodujo el laureado concepto que obtuvo el reconocimiento “Best in Show” en el prestigioso Miami Home Design & Remodeling Show, atrajo las miradas de los especificadores más exigentes.

Los sistemas de pisos de madera estructurada —engineered wood— de la marca combinan el abastecimiento de roble blanco europeo con bases entrelazadas de abedul báltico, garantizando un desempeño técnico superior y una resistencia ideal para proyectos contract, hotelería y residencias de lujo a gran escala. La participación de la firma en la feria sirvió como el gran preámbulo para la apertura oficial de su nuevo showroom y centro de especificación en Bogotá.