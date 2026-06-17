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Una nueva opción de pisos en madera aterriza en Bogotá: Pianeta Legno Floors USA. Establecida formalmente en Estados Unidos en 1998, esta empresa tiene en su ADN un relato que se remonta a los talleres europeos de la década de los cuarenta.

La historia de Pianeta Legno Floors USA, la firma que trae más de 100 acabados de madera a Colombia

Hoy, con el liderazgo de la tercera y cuarta generaciones familiares, la firma ha consolidado un legado global que suma más de 30.000 proyectos a gran escala en todo el mundo y que abarca desde torres residenciales de gran altura hasta enclaves hoteleros y lujosas viviendas en Estados Unidos y el Caribe.

La historia de Pianeta Legno Floors USA, la firma que trae más de 100 acabados de madera a Colombia

Tras este recorrido transnacional, la compañía decidió apostarle al mercado colombiano con una estrategia marcada por la apertura oficial de su primer showroom y centro de especificación técnica, ubicado en la calle 98 # 9A-41, oficina 205, en Bogotá.

La historia de Pianeta Legno Floors USA, la firma que trae más de 100 acabados de madera a Colombia

Sobre el showroom de Pianeta Legno Floors USA

Este showroom de 60 metros cuadrados se concibió como una herramienta de diseño más que como un espacio comercial tradicional. Hoy en día, cuenta con más de 100 superficies y acabados de madera en exhibición, con planes de expansión a unas 150 muestras para finales de junio. En el lugar también se incorporan materiales de referencia arquitectónica, muestras de piedra, publicaciones especializadas y áreas colaborativas, diseñadas para apoyar el proceso de especificación.

La historia de Pianeta Legno Floors USA, la firma que trae más de 100 acabados de madera a Colombia

“No estamos simplemente vendiendo pisos de madera, sino construyendo una plataforma de especificación arquitectónica a largo plazo para Colombia. Lo que quisimos traer al mercado nacional es la combinación de la artesanía europea, los estándares de acabado estadounidenses y el acceso directo a fábrica, que les permite a arquitectos y diseñadores alcanzar niveles de personalización y flexibilidad que antes eran difíciles de obtener”, explica Alex Elemec, representante de la cuarta generación de la empresa, quien tiene una maestría de la Escuela de Arquitectura de Florida International University.

La historia de Pianeta Legno Floors USA, la firma que trae más de 100 acabados de madera a Colombia

La firma promete descentralizar el diseño en la sabana de Bogotá, gracias a un portafolio robusto en el que sobresalen maderas exóticas como el wengué, el ébano, el iroko y la afrormosia, junto a su insignia de roble blanco europeo.

La historia de Pianeta Legno Floors USA, la firma que trae más de 100 acabados de madera a Colombia

Más allá de la exhibición material, la llegada de Pianeta Legno representa una declaración sobre el bienestar integral y la habitabilidad consciente. Como bien lo apunta Elemec al analizar la puesta en escena, la arquitectura interior contemporánea exige que los planos del suelo dejen de ser neutros para convertirse en el soporte de la vida doméstica.

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Con su planta de acabados personalizados en Miami como respaldo tecnológico de la operación, la llegada de Pianeta Legno a Colombia representa mucho más que la apertura de un showroom. Representa un compromiso a largo plazo con la comunidad colombiana de arquitectura y construcción, pues va a conectar a los profesionales locales directamente con la herencia europea, los estándares de manufactura estadounidenses y una de las colecciones de superficies arquitectónicas de madera más completas disponibles en la región.

Para más información: www.plfloors.com