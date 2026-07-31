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Durante años hemos hablado del “futuro sostenible” como si estuviera siempre un paso adelante, esperando a ser alcanzado con nuevos materiales, tecnologías y edificios impecablemente certificados; sin embargo, cada vez resulta más evidente que la clave no está solo en lo que podemos construir, sino en cómo somos capaces de continuar y reinterpretar lo que ya existe.

Cuando entendemos la arquitectura no como un acto de tabula rasa, sino como una historia en curso que se renueva, restaura y regenera, descubrimos que el verdadero futuro sostenible es, en realidad, profundamente regenerativo.

Fotografía: John Seaton, GettyImages.

La regeneración en biología implica renovación y restauración, conceptos que se trasladan al diseño arquitectónico mediante la creación de estructuras que imitan los procesos restauradores de la naturaleza. En la arquitectura regenerativa no solo se utiliza el entorno natural, sino que se lo integra como parte esencial del diseño.

Estas estructuras se convierten en extensiones del ecosistema, al coexistir y colaborar con él. En el mundo construido, este concepto nos invita a imaginar edificios que no se limitan a “consumir menos”, sino que participan activamente en procesos restauradores. Este tipo de arquitectura no se conforma con no dañar: quiere sanar. En lugar de tratar el entorno como un fondo pasivo, lo convierte en protagonista, integrando suelos, agua, vegetación, biodiversidad y clima local como ingredientes esenciales del proyecto, no como simple decorado.

Así, los sistemas vivos del emplazamiento dejan de ser una restricción para convertirse en estructura. Un terreno con suelos degradados se vuelve laboratorio de regeneración ecológica; una cubierta ya no es solo soporte de impermeabilización, sino posible jardín productivo; una fachada deja de ser piel inerte y se puede transformar en un sistema biorreactivo capaz de producir energía, mejorar el microclima y captar CO₂. La forma arquitectónica empieza a dialogar con el paisaje, con la flora y la fauna, e incluso con los ciclos del agua y de la energía, como parte de un mismo organismo.

Fotografía: J Studios, GettyImages.

El diseño regenerativo va más allá de la sostenibilidad tradicional. Mientras que lo sostenible busca limitar el uso de recursos, este plantea restaurarlos. Su enfoque minimiza el impacto ambiental y, a la vez, lo revierte, proporcionando un impacto neto positivo. Esto implica crear edificios que no solo consuman recursos, sino que también los generen y restauren.

En este sentido, la sostenibilidad se puede entender como el primer escalón de unaescalera más ambiciosa. Limitar el consumo de recursos es imprescindible, pero no suficiente. Igual que “reducir, reutilizar y reciclar” solo funcionan como conjunto, las estrategias sostenibles son el punto de partida de una visión regenerativa más amplia. El reto ya no es preguntarnos cómo consumir menos, sino cómo devolver más: más vida, más diversidad, más calidad ambiental, más bienestar.

Para adoptar un enfoque regenerativo en arquitectura se requiere un cambio de mentalidad. No se trata solo de construir con menos impacto, sino de construir para mejorar el entorno. Esta visión nos invita a repensar nuestra relación con el entorno construido, viendo los edificios no como entidades aisladas, sino como parte integral de un ecosistema vivo.

Sobre la arquitectura sostenible

Una de las diferencias claves entre el diseño sostenible y el regenerativo es la escala de intervención. La arquitectura regenerativa ve los edificios como parte de un sistema más amplio, fomentando la producción y el intercambio de recursos como agua limpia y energía. Un ejemplo es la fachada biorreactiva SolarLeaf, en la que se utilizan biomasa de algas y calor solar para generar energía, integrándose de manera eficiente y ecológica en su entorno.

Fotografía: Ideeone, GettyImages.

Lo fascinante es que este cambio no es únicamente técnico; es, sobre todo, cultural. La arquitectura regenerativa nos obliga a cuestionar la vieja idea de progreso como sustitución: tumbar para levantar algo nuevo, brillante y supuestamente mejor. En su lugar, propone un progreso entendido como continuidad enriquecida. Cada intervención se convierte en una conversación con lo que ya está allí: las preexistencias físicas, pero también las historias, las comunidades y los paisajes.

Tal vez por eso la regeneración resulta tan estimulante para arquitectos, diseñadores y usuarios: combina ciencia y poesía. Requiere cálculos, análisis, modelaciones, pero también sensibilidad para leer el sitio y humor para aceptar que la naturaleza tiene siempre la última palabra. No se trata de competir con ella, sino de diseñar con ella, entendiendo que donde hay vida, hay proyecto.

Fotografía: Piranka, GettyImages.

En definitiva, cuando afirmamos que el futuro ya está construido, estamos reconociendo que la base de una arquitectura verdaderamente sostenible no será una colección infinita de objetos nuevos, sino la capacidad de regenerar lo que ya tenemos y de insertar cada edificio en una red de relaciones vivas. Más que levantar íconos, se trata de cultivar ecosistemas. Y en ese giro, la arquitectura deja de ser solo construcción para convertirse en algo mucho más apasionante: una herramienta para que la vida, en todas sus formas, pueda seguir ocurriendo.

La regeneración no es solo el futuro de la arquitectura; es su presente. Nos invita a mirar más allá de lo nuevo y a ver el potencial en lo existente, promoviendo una relación simbiótica entre el ser humano y la naturaleza. La clave está en aprender a reconocer lo que ya está ahí y en qué se puede convertir.