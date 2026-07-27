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El panorama de la arquitectura residencial, el diseño de espacios y el desarrollo urbano en el país se alista para una cita imperdible. Del 20 al 23 de agosto de 2016, Corferias será la sede de la vigésima edición del Gran Salón Inmobiliario. Es un evento organizado por Corferias en alianza con la Lonja de Bogotá —y el copatrocinio de Davivienda—.

El Gran Salón Inmobiliario celebra 20 años

Es una oportunidad única para celebrar dos décadas de trayectoria de un evento que se consolida como la vitrina de negocios, inversión y relacionamiento más relevante del sector en Colombia.

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Para esta edición conmemorativa, el recinto ferial dispondrá de más de 4.900 metros cuadrados de exhibición donde se reunirán cerca de 170 expositores y una proyección superior a los 25.000 visitantes. La feria albergará una oferta integral que supera los 1.600 proyectos inmobiliarios, abarcando desde soluciones residenciales VIS y no VIS hasta sofisticados complejos comerciales, corporativos y desarrollos de arquitectura turística diseñados para responder a las nuevas dinámicas del mercado.

La vitrina internacional del Gran Salón Inmobiliario

Uno de los grandes atractivos de la cita ferial será su muestra internacional, la cual contará con más de 30 expositores provenientes de destinos estratégicos como Panamá, que participará como país invitado de honor. La lista también incluye a Estados Unidos, República Dominicana, Emiratos Árabes, Guatemala, México y España.

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El Gran Salón Inmobiliario celebra 20 años

Esta oferta estará altamente especializada en proyectos de inversión turística y modelos de renta corta, una tipología arquitectónica en constante expansión que atrae a inversionistas interesados en la rentabilidad global y la diversificación de portafolios.

Innovación, sostenibilidad y asesoría integral

Más allá de la exhibición comercial, el Gran Salón Inmobiliario integrará zonas experienciales de interacción y un componente pedagógico fundamental.

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El Gran Salón Inmobiliario celebra 20 años

A lo largo de los cuatro días de evento, los asistentes podrán acceder a una agenda académica donde expertos internacionales y locales abordarán las grandes transformaciones de la industria: desde la adopción de tecnologías aplicadas a la edificación y la construcción sostenible, hasta las estrategias de financiación, subsidios y las tendencias de diseño que están redefiniendo las formas de habitar.

El Gran Salón Inmobiliario celebra 20 años

Con esta edición aniversario, el Gran Salón Inmobiliario revalida su papel como el gran conector entre la oferta y la demanda de la industria, ofreciendo un entorno seguro, especializado y con acompañamiento experto para tomar decisiones de compra e inversión en el sector.

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Más información en www.gransaloninmobiliario.com