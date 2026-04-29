Algunas veces cuesta trabajo reconocer el valor de lo que se tiene más cerca. Para los habitantes del municipio de Inzá (Cauca), las construcciones en guadua parecían comunes y con poca gracia. Los troncos de este tipo de bambú eran los que se tenían más a la mano, en contraste con materiales como el ladrillo y la mampostería tradicional, que, según cuentan los arquitectos José Luis Chalco y Santiago Montoya, representaban un anhelo de progreso y estatus. Ambos lideran la firma Taboo y, mediante sus proyectos y talleres, quieren replantear esa idea para reivindicar la belleza y practicidad de un recurso que ya es un símbolo de la arquitectura colombiana.

Transformar la guadua en arquitectura, conocimiento y futuro en el Cauca

Allá, en montañas y territorios históricamente alejados de los centros de poder, atravesados por la violencia, Teboo —nombre que combina las palabras terra y bamboo— surge de una búsqueda: repensar la bioconstrucción desde los materiales disponibles, el conocimiento local y una relación más directa con las comunidades.

José Luis, originario de Inzá, pasó más de una década en Cali. Allí estudió arquitectura y trabajó en varios oficios. Luego, siguiendo el ejemplo de muchos habitantes del municipio que regresan para compartir el conocimiento que han obtenido en otras partes del mundo, el arquitecto retornó a casa.

Transformar la guadua en arquitectura, conocimiento y futuro en el Cauca

“Volver al Cauca fue también volver a un material que siempre estuvo ahí: la guadua. Lo que hicimos fue mirarla con otros ojos, entenderla técnicamente y convertirla en una oportunidad real de arquitectura comunitaria, llevando al límite sus posibilidades constructivas y estéticas”, explica.

Santiago, por su parte, inició su formación en Bogotá, donde tuvo un primer acercamiento a la bioconstrucción durante sus estudios. Con el tiempo, esa inquietud se transformó en una línea de trabajo más rigurosa, enfocada en comprender tanto los principios técnicos como las posibilidades contemporáneas de materiales como la tierra y el bambú.

Transformar la guadua en arquitectura, conocimiento y futuro en el Cauca

“Mi llegada al Cauca estuvo motivada, en parte, por la necesidad de trabajar directamente con estos recursos, ausentes en el contexto urbano de la capital, y por la oportunidad de formarme con referentes internacionales como el ingeniero alemán Jörg Stamm, figura clave en el desarrollo de la arquitectura en bambú a nivel global, que fue mi primer maestro con este material”.

La propuesta de los arquitectos

Taboo tiene dos líneas principales: la primera es la de ejecutar proyectos por encargo y la segunda, la que más les interesa, es la de ofrecer talleres comunitarios, en los que les enseñan a las personas a usar la guadua con sus propias manos. Los participantes aprenden cada etapa del trabajo con la guadua, desde la selección y corte del material en el guadual hasta su tratamiento, secado y ensamblaje en obra.

“El objetivo es tanto levantar una estructura como transferir conocimiento técnico que permita a los habitantes replicar estas prácticas en futuros proyectos”, explican.

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La razón por la que insisten tanto en este enfoque comunitario es que ambos arquitectos han experimentado en carne propia el impacto de la buena arquitectura en su vida. José Luis, por ejemplo, perteneció a una de las primeras generaciones de jóvenes en Inzá que pudieron disfrutar de la biblioteca Casa del Pueblo, Premio Nacional de Arquitectura en 2004, en la vereda de Guanacas, perteneciente al municipio de Inzá. Este proyecto —que se publicó en estas mismas páginas recientemente— lo diseñó el arquitecto Simón Hosie, quien construyó la biblioteca en guadua de la mano de los guanaqueños.

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“Yo iba a leer y a jugar allá cuando era niño. Fue cuando entendí el potencial de cambio social que puede tener una estructura, porque disfruté tanto de ese espacio que decidí que quería ser arquitecto”, dice José Luis.

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Al respecto, su socio Santiago apunta: “Reclutar un niño para que se dedique a crear y construir es quitarle un soldado a la guerra. El otro día, un estudiante de colegio que asistió a uno de nuestros talleres quedó fascinado con las posibilidades de la guadua. Me lo encontré meses después y me dijo que va a ser arquitecto”.

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Con estos testimonios, Chalco y Montoya reafirman su apuesta por crear comunidad y descentralizar la arquitectura, proponiendo una mirada en la que el territorio rural es un espacio de innovación y producción de conocimiento.