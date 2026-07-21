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El Nachan The Antique Courtyard Hotel está diseñado como un pequeño y tranquilo conjunto de casas que evocan la serenidad del paisaje del río Mekong. El uso de madera reciclada para minimizar el impacto ambiental del hotel permite que el proyecto se integre armoniosamente en el entorno. Respetando los árboles existentes, las habitaciones se distribuyen alrededor de serenos patios triangulares, ofreciendo privacidad y una conexión natural con la naturaleza.

Un hotel que convirtió la imperfección de los materiales naturales en su mayor valor

El diseño, a cargo de PAVA Architects, emplea materiales locales que se desgastan naturalmente —madera reciclada, ladrillo artesanal y revoco de tierra mezclado con hierbas autóctonas— inspirados en la sabiduría local y el singular paisaje del río Mekong, en el noreste de Tailandia.

Un hotel que convirtió la imperfección de los materiales naturales en su mayor valor

Adaptándose al clima tropical, la estructura de madera optimizada cuenta con un amplio techo, pisos en voladizo, balcones y celosías, que brindan una elegante protección contra la lluvia intensa y el sol, a la vez que garantizan la ventilación.

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Materiales naturales y artesanía local

En cuanto a materiales, el proyecto recicló madera maciza de casas antiguas, almacenes abandonados y molinos de arroz locales como material de construcción principal. Con el objetivo de transmitir el conocimiento local sobre materiales naturales y artesanía a la próxima generación, asimismo, se estudiaron y desarrollaron las técnicas y las especies de madera tropical en colaboración con artesanos locales.

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Además, la obra optimiza la luminosidad y la luz de la estructura de madera, equilibrándola con un piso en voladizo para reducir la profundidad de las vigas, añadiendo un material transparente solo para ciertos paisajes. Las instalaciones electromecánicas y los baños están integrados en un núcleo de hormigón armado oculto para reforzar sutilmente la estructura de madera, facilitando el mantenimiento y reduciendo los costos.

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El diseño del hotel

El hotel está diseñado como un puente entre el dinámico entorno urbano y la tranquilidad del río Mekong, ubicado a poca distancia del aparcamiento forestal y del río. La orientación del conjunto hotelero permite la entrada de sombra en la fachada, luz natural y ventilación, respetando el contexto y la privacidad de los huéspedes.

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El acceso a la obra se enmarca como una vista pintoresca, siguiendo la forma de los árboles y el terreno existentes. La conservación de todos los árboles existentes es una prioridad: un grupo destacado de tamarindos que conforman un fondo paisajístico, árboles de lluvia que evocan esculturas naturales y dos mangos gemelos que dan la bienvenida.

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Por otro lado, el diseño interior de las habitaciones realza la serena atmósfera del pueblo al destacar la auténtica estructura de madera y las superficies de tierra. El tacto cálido y suave de estos materiales naturales invita a los huéspedes a relajarse y encontrar la calma.

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El diseño celebra la belleza y el carácter intrínsecos de las imperfecciones naturales de los materiales: nudos y vetas de la madera o las sutiles grietas de un acabado de tierra envejecida. El proyecto demuestra que la calidad no se define por tablones de madera más grandes ni colores uniformes, sino por la aceptación de la variación natural y las marcas que cuentan una historia.

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Siguiendo esta filosofía, la verdadera belleza del hotel no se apreciará plenamente el día de su inauguración, sino a través del desgaste natural de sus materiales, el crecimiento de su entorno y el cambio de las estaciones, conectando así a los huéspedes de forma más profunda con el revitalizado paisaje del Mekong.

Un proyecto sostenible

Este hotel es un conjunto de aldeas tranquilas que armonizan con el paisaje del río Mekong. Adoptando un enfoque de construcción lenta, el proyecto incorpora madera reutilizada de origen local y con bajas emisiones de carbono, proveniente de estructuras locales abandonadas, y un enlucido de tierra mezclado con paja autóctona. Estos materiales de base biológica son completamente reutilizables, lo que garantiza un ciclo de vida circular.

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El diseño minimiza la huella del edificio para maximizar la absorción y retención natural del agua, y para crear estanques para la gestión pasiva de la escorrentía. Los árboles existentes se conservan en el nuevo diseño para mejorar la calidad del aire y proporcionar sombra refrescante.

La arquitectura, con sus amplios techos, balcones y celosías, prioriza la ventilación pasiva, haciendo innecesario el aislamiento artificial en el agradable clima del noreste de Tailandia. El hotel funciona como un paisaje productivo e integral, integrando fuentes de la granja a la mesa y talleres artesanales para empoderar a la comunidad.

Un hotel que convirtió la imperfección de los materiales naturales en su mayor valor

Este diseño resiliente abraza la belleza del cambio natural, utilizando materiales resistentes a la intemperie, como ladrillos hechos a mano y madera envejecida, para reducir los costos a lo largo de su vida útil. Al combinar la salud ecológica con la sabiduría local, este proyecto ofrece una experiencia inmersiva y educativa. La verdadera calidad no reside en la perfección uniforme, sino en una arquitectura viva y sostenible que evoluciona bellamente con el cambio de las estaciones y respeta el espíritu de la tierra.