Malá Úpa es un pueblo disperso a lo largo de las crestas de las montañas Krkonoše, cerca del pico más alto de la República Checa, Sněžka. Conocido por su encanto único, la zona se encuentra entre los destinos más populares del país durante todo el año.

Un hotel de 1928 renace en las montañas checas: su nuevo diseño transforma la forma de habitar

El pueblo se compone de varias zonas, y una de las más significativas, Pomezní Boudy en Horní Malá Úpa, alberga el nuevo Centro Hořec. Durante varias décadas, numerosos edificios en esta zona han sido diseñados por el estudio de arquitectura ADR en colaboración con el equipo local de la estación de esquí SKIMU, unidos por la ambición compartida de preservar la atmósfera y el carácter únicos de este paisaje montañoso.

El antiguo Hotel Hořec, construido en 1928 en pleno corazón de Horní Malá Úpa, ha sufrido una importante transformación. Antiguamente servía como alojamiento turístico, ahora adquiere una nueva expresión arquitectónica y su propósito como centro comunitario multifuncional conectado con la vida del pueblo.

La renovación del hotel

Durante la preparación del proyecto, se debatió no solo sobre el futuro uso del edificio, sino también sobre su conservación o su reemplazo total. La decisión final logró un delicado equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo: una reconstrucción de la estructura original complementada con nuevas ampliaciones de hormigón.

Adaptar la estructura histórica a los estándares modernos presentó diversos desafíos técnicos. La renovación incluyó una nueva cubierta, la sustitución completa de la fachada, ventanas y puertas, y una distribución interior completamente renovada. La planta original, dividida en pequeñas estancias cerradas, no cumplía con los requisitos funcionales ni espaciales actuales.

Por lo tanto, los arquitectos abrieron todas las plantas para crear interiores más fluidos y espaciosos, conservando al máximo la estructura de madera original. El edificio alberga ahora diversas funciones públicas y para visitantes: alquiler de material deportivo, cafetería, tienda, sala de cine, espacios para exposiciones y elegantes apartamentos en el ático.

Durante las obras, un descubrimiento notable influyó significativamente en la dirección del proyecto: los arquitectos descubrieron que la segunda y la tercera planta se construyeron con estructuras tradicionales de troncos, ocultas bajo capas posteriores de revestimiento y fachada.

Una construcción de madera tan extensa es poco común en la región de Krkonoše, y el equipo decidió preservarla y mostrarla como un rasgo distintivo del diseño. Esta decisión también inspiró la creación de espacios expositivos en estos niveles, destacando la artesanía de la estructura original.

Las plantas superiores, que albergan apartamentos, también exponen las históricas cerchas de madera del techo, mientras que los niveles inferiores, de mampostería, integran la mampostería original con nuevas incorporaciones de hormigón. Como resultado, el volumen auténtico del edificio original se conserva en gran medida y se complementa de forma significativa con intervenciones contemporáneas.

La ubicación del edificio en un terreno inclinado y el riguroso clima de montaña exigieron una cuidadosa planificación de los detalles para proteger las entradas del deslizamiento de nieve. Esto se logró gracias a una característica distintiva del nuevo diseño: extensiones de hormigón que amplían la funcionalidad del edificio y proporcionan un acceso seguro incluso en condiciones de nieve intensa.

La elección de los materiales también refleja el diálogo entre tradición y modernidad. La fachada de alerce sin tratar evoca la cultura local y se abastece principalmente de madera de proveedores regionales, lo que enfatiza la conexión con el paisaje circundante. Con el tiempo, la madera se desgasta y oscurece de forma natural, lo que permite que el edificio se integre a la perfección en su entorno alpino, al igual que el Hořec original.

Una nueva zona pública frente al edificio, un espacio pavimentado con asientos, refuerza aún más la conexión entre el Centro Hořec y el pueblo, fomentando la interacción social y la vida local. En un lugar marcado en gran medida por el turismo, el revitalizado Hořec sirve sobre todo como punto de encuentro para los residentes: un renovado corazón de la comunidad que refuerza la identidad montañosa de Malá Úpa, a la vez que le ofrece una forma duradera y contemporánea.