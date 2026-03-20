Hay ciudades que cambian con el tiempo. Milán, en cambio, se reinventa cada año. Del 21 al 26 de abril, la ciudad vuelve a convertirse en el epicentro global del diseño con una nueva edición del Salone del Mobile.

Salone Raritas.

En su edición número 64, el Salone no solo reafirma su escala —más de 1.900 expositores de 32 países y una superficie que supera los 169.000 metros cuadrados—, sino también su capacidad de evolucionar.

Este año, una de las apuestas más sugerentes es el Salone Raritas, una plataforma dedicada al diseño coleccionable que celebra lo raro, lo limitado y lo profundamente artesanal.

Salone Raritas.

Pero si algo distingue a la semana del diseño en Milán es que nunca se limita a sus recintos feriales. La ciudad entera entra en escena. Galerías, showrooms, instituciones culturales y palacios históricos se transforman en escenarios efímeros donde el diseño se despliega en todas sus formas.

Y es precisamente en ese tejido urbano, vibrante y sofisticado, donde la hospitalidad adquiere un papel protagónico.

The Carlton Milan irrumpe como el nuevo hotel de lujo en el Milan Design Week

The Carlton Milan, un hotel como manifiesto

En medio de esta energía creativa aparece una nueva dirección que ya está captando la atención de la escena internacional: The Carlton Milan. Ubicado en el corazón del Quadrilatero della Moda, el hotel marca un punto de inflexión en la manera en que el diseño se integra a la experiencia de habitar.

The Carlton Milan irrumpe como el nuevo hotel de lujo en el Milan Design Week

Detrás de su transformación está el trabajo de Philip Vergeylen y Paolo Moschino, bajo la dirección creativa de Olga Polizzi, quienes han reinterpretado el espacio a partir de una idea esencial: el lujo no es exceso, es atmósfera.

Esa premisa se percibe en los techos altos, la luz natural que fluye y una sensación de calma que acoge a sus visitantes.

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La elegancia como característica del proyecto

En The Carlton Milan, las luminarias artesanales, el mobiliario hecho a medida y una paleta de materiales construyen una narrativa donde lo contemporáneo y lo atemporal conviven.

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Gran parte de las piezas han sido producidas localmente, reforzando un vínculo genuino con la tradición milanesa. La influencia de figuras como Gio Ponti y Piero Portaluppi se traduce en una sensibilidad compartida: líneas limpias, sofisticación contenida y una obsesión por el detalle.

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A esto se suma una colaboración significativa con la comunidad San Patrignano, cuyos artesanos desarrollaron papeles pintados exclusivos para el hotel. Un gesto que no solo enriquece la experiencia estética, sino que introduce una dimensión humana y social al proyecto.

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Habitar el diseño

Las 71 habitaciones y suites del hotel continúan esta narrativa con una propuesta que explora paletas intensas, influencias art déco y un mobiliario que acompaña la experiencia.

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Entre todas, la Carlton Presidential Suite se destaca. Su audaz esquema en tonos púrpura rompe con lo esperado y construye una identidad marcada por la sofisticación.

Además, la terraza privada, con vistas a Via della Spiga, introduce una dimensión encantadora: el espresso al amanecer, el aperitivo al atardecer. Pequeños rituales que definen la vida en Milán.

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En el interior, el vestidor —un guiño directo a la herencia de la moda italiana— y el baño en mármol de Carrara, concebido como un santuario, completan una experiencia donde cada elemento tiene intención.

Otro de los atractivos del hotel es Irene Forte Spa. Este espacio se destaca por el uso de materiales —terracotas, maderas cálidas, superficies curvas— que construyen un refugio.

The Carlton Milan irrumpe como el nuevo hotel de lujo en el Milan Design Week

Durante la Milan Design Week, Milán no solo muestra lo que el diseño es, sino lo que puede llegar a ser. En ese contexto, The Carlton Milan es un lugar donde convergen la tradición, la artesanía, la hospitalidad y una visión contemporánea del lujo.