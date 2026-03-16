Oficinas, clínicas, aeropuertos y espacios comerciales comparten hoy una misma exigencia: materiales capaces de soportar un uso intensivo sin renunciar a la estética y al confort visual. En ese punto de equilibrio entre desempeño y diseño, los textiles recubiertos se consolidan como uno de los elementos más determinantes dentro de la arquitectura interior.

Así es como los nuevos textiles recubiertos amplían las posibilidades del diseño interior

Con más de seis décadas de experiencia, la multinacional Nuvant ha desarrollado una sólida trayectoria en el diseño y fabricación de textiles recubiertos de alto desempeño. Con planta en Sabaneta (Antioquia) y presencia en Europa, Estados Unidos, México y LATAM, la compañía responde a los altos estándares normativos de los espacios corporativos e institucionales, integrando propiedades como alta resistencia a la abrasión, comportamiento retardante al fuego, estabilidad frente a la radiación UV y protección antibacterial y fungicida entre otros.

Así es como los nuevos textiles recubiertos amplían las posibilidades del diseño interior

Más allá del rendimiento técnico, la marca ha incorporado una visión productiva alineada con los desafíos contemporáneos de sostenibilidad. Uno de sus diferenciales radica en un proceso de fabricación que no utiliza agua en la elaboración de los textiles, salvo un mínimo porcentaje destinado a la refrigeración de la maquinaria, integrando así criterios de eficiencia ambiental desde el origen del material.

Así es como los nuevos textiles recubiertos amplían las posibilidades del diseño interior

El diseño y propuesta de Nuvant

Dentro de su portafolio, referencias como Bali, Vértigo y Arquitect se alinean con la creciente exploración de superficies táctiles que reinterpretan los códigos de los textiles tradicionales desde una mirada contemporánea. Bali reimagina el tejido tipo canasta a través de una paleta de tonos naturales que evocan materialidad y calma visual.

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Vértigo, por su parte, traduce la textura del lino en una superficie sofisticada y equilibrada, ideal para espacios que buscan profundidad sin perder sobriedad. Arquitect, un textil vinílico de alto desempeño inspirado en la precisión de las líneas arquitectónicas, propone una estética pulida y estructurada donde diseño y funcionalidad convergen, transformando cada ambiente en un espacio que proyecta confianza y sofisticación.

Así es como los nuevos textiles recubiertos amplían las posibilidades del diseño interior

La apuesta más reciente introduce una dimensión innovadora en la conversación sobre materiales sostenibles. Piel de Café, desarrollada en conjunto con Biohunters a partir de cáscara de café, plantea una alternativa de cuero vegano con una textura finamente granulada que evoca la apariencia del cuero tradicional.

Así es como los nuevos textiles recubiertos amplían las posibilidades del diseño interior

Su aplicación en Bogotá en el nuevo formato de tienda de una de las marcas más reconocidas de la industria cafetera demuestra cómo los materiales pueden integrarse a la narrativa del espacio y reforzar la identidad de marca.

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La presencia de Nuvant también se extiende a colaboraciones con firmas como Muma, Kassani y Mepal, entre otras, donde el textil recubierto se convierte en un recurso estratégico dentro del diseño interior. Instagram:@nuvantglobal

Más información: www.nuvantglobal.com