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Una nueva forma de trabajar: un edificio donde la ciudad, el paisaje y la oficina son un solo espacio

Este edifici, Ibira Work, ubicado en Brasil, propone una nueva cultura laboral donde los espacios exteriores, la flexibilidad y el bienestar de los usuarios redefinen la experiencia de trabajar en un entorno corporativo.
  • Autor:
  • Con información de V2com
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  • Créditos imágenes:
  • Fran Parente

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Revista Axxis
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A pocos pasos del Parque Ibirapuera, uno de los espacios públicos más importantes de São Paulo, Ibira Work transforma su privilegiada ubicación en parte integral de su arquitectura. En lugar de tratar el parque simplemente como un servicio, el edificio, diseñado por FGMF, incorpora sus características a la experiencia laboral diaria. El contacto con la naturaleza, la vida al aire libre, la ventilación natural y las múltiples formas de ocupar el espacio a lo largo del día se convierten en componentes fundamentales del proyecto.

Una nueva forma de trabajar: un edificio donde la ciudad, el paisaje y la oficina son un solo espacio

Ubicado en un barrio conocido por sus instituciones culturales, instalaciones deportivas y actividades de ocio, lejos de los distritos comerciales tradicionales de São Paulo, estaba obra difumina los límites entre el interior y el exterior.

Una nueva forma de trabajar: un edificio donde la ciudad, el paisaje y la oficina son un solo espacio

Construido en un terreno compacto de 1000 metros cuadrados, el proyecto propone un espacio de trabajo más conectado con los ritmos de la vida urbana y menos dependiente de interiores cerrados y climatizados mecánicamente.

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Según Fernando Forte , socio fundador de FGMF: «la proximidad al Parque Ibirapuera debería ser algo más que una vista privilegiada. Se convirtió en el punto de partida para diseñar un edificio donde el paisaje, la arquitectura y el trabajo cotidiano se fusionan en una única experiencia espacial.»

El diseño de las oficinas

En lugar de concentrar toda la actividad en las plantas de oficinas, el proyecto transforma todo el terreno en parte del entorno laboral. El diseño aprovecha los desniveles del solar para crear una secuencia de espacios exteriores interconectados, ampliando las posibilidades de movimiento, encuentro y uso cotidiano.

Una nueva forma de trabajar: un edificio donde la ciudad, el paisaje y la oficina son un solo espacio

El acceso se realiza a través de una pasarela elevada que atraviesa la copa de los árboles y conduce directamente al núcleo central del edificio. Desde allí, los espacios de oficinas se organizan en torno a la circulación vertical, conectados de forma continua por amplias terrazas y zonas exteriores compartidas.

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En esta obra, los espacios abiertos ya no desempeñan un papel secundario. En cambio, se convierten en escenarios para reuniones informales, descansos, conversaciones y actividades cotidianas, aportando al entorno corporativo una dinámica más propia del espacio público.

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Además, la estructura de acero define gran parte de la identidad arquitectónica del edificio. Además de permitir grandes luces y distribuciones de oficinas flexibles, también sirve de soporte para una serie de estrategias medioambientales.

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Los parasoles metálicos, las jardineras colgantes y las pérgolas se integran directamente en la estructura, proporcionando protección solar, favoreciendo la ventilación cruzada natural y permitiendo que la vegetación acompañe a los ocupantes en todos los niveles del edificio. En lugar de funcionar como elementos separados, la estructura y el paisaje operan como un único sistema arquitectónico.

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En conjunto, estos componentes crean un microclima que acerca las condiciones interiores al exterior, reforzando la continuidad entre la arquitectura y el paisaje.

Una secuencia de espacios

Si bien las oficinas ocupan el centro del conjunto, no definen el edificio. Por ejemplo, las escaleras exteriores conectan los distintos niveles con una azotea con vistas al Parque Ibirapuera, mientras que terrazas y balcones ofrecen espacios para reuniones informales, descansos e interacción entre equipos.

Una nueva forma de trabajar: un edificio donde la ciudad, el paisaje y la oficina son un solo espacio

Al distribuir estos espacios compartidos a lo largo del sistema de circulación, el proyecto fomenta diferentes maneras de ocupar el edificio a lo largo del día, reduciendo la jerarquía entre los ambientes interiores y exteriores.

Una nueva forma de trabajar: un edificio donde la ciudad, el paisaje y la oficina son un solo espacio

En lugar de limitarse a añadir servicios, Ibira Work redefine la forma en que estos espacios colectivos participan en el trabajo cotidiano. El proyecto utiliza el emplazamiento, la vegetación, la estructura y los entornos al aire libre para crear una experiencia continua entre la arquitectura y la ciudad.

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