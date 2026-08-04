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EI Schools Mauritius, diseñado por Architects Studio, fue galardonado con el premio del público en la categoría de jardín de infancia en la 14.ª edición de los premios Architizer A+Awards. Ubicado en la histórica finca azucarera de Forbach, al norte de Mauricio, el proyecto transforma un antiguo campamento residencial para trabajadores, establecido para albergar a la mano de obra asignada a los campos del lugar, en un moderno centro de educación infantil para 120 niños de 0 a 5 años.

Este jardín infantil es un ejemplo de la buena arquitectura sostenible

El jardín de infancia abrió sus puertas en septiembre de 2025 como la primera escuela preescolar finlandesa en Mauricio. Su modelo educativo se inspira en los principios finlandeses de la educación infantil, con énfasis en el juego, la autonomía, la exploración y el desarrollo social. La arquitectura refleja este enfoque creando un campus donde los niños se mueven entre aulas, terrazas, patios y jardines a lo largo del día.

Este jardín infantil es un ejemplo de la buena arquitectura sostenible

El proyecto se ubica en un antiguo campamento residencial para trabajadores, vinculado a la historia social y agrícola de la finca azucarera de Forbach. Este tipo de asentamiento, que data del siglo XIX, albergaba a los trabajadores destinados a los campos de la finca, en una época en que la industria azucarera era uno de los principales motores económicos de la isla. El sitio conserva estructuras de barracones, muros de piedra, patios, cocinas compartidas y pozos.

El diseño del jardín infantil

En lugar de despejar el terreno, el diseño conserva elementos clave de la estructura existente e incorpora nuevas adiciones arquitectónicas para apoyar el programa diario de un jardín de infancia. Este enfoque sitúa a HEI Schools Mauritius dentro de un debate más amplio sobre la arquitectura de reutilización adaptativa, el diseño de escuelas patrimoniales y la transformación de sitios históricos para el uso público contemporáneo.

Este jardín infantil es un ejemplo de la buena arquitectura sostenible

El colegio se organiza en torno a un jardín central, concebido como un espacio exterior seguro y el corazón del campus. Edificios de piedra restaurados albergan aulas, recepción y espacios de apoyo, mientras que nuevas estructuras ligeras proporcionan áreas de enseñanza adicionales y funciones técnicas. Esta disposición permite que el aprendizaje se extienda más allá del aula, hacia zonas exteriores sombreadas.

Este jardín infantil es un ejemplo de la buena arquitectura sostenible

La tipología longère, tradicionalmente compuesta por estructuras de piedra alargadas, constituye el marco arquitectónico principal. Se conservaron y repararon los muros de piedra existentes, y se reutilizaron, en la medida de lo posible, las piedras recuperadas de las nuevas aberturas.

Este jardín infantil es un ejemplo de la buena arquitectura sostenible

Las intervenciones contemporáneas se caracterizan por su ligereza, incluyendo estructuras de madera, acristalamiento transparente, cubiertas metálicas, pasarelas sombreadas y amplias aberturas. En la entrada, un árbol maduro preexistente se ha integrado en el edificio, manteniendo una relación directa con el paisaje.

Este jardín infantil es un ejemplo de la buena arquitectura sostenible

El proyecto establece una clara relación entre las estructuras existentes del emplazamiento y su nueva función educativa. Los muros de piedra restaurados permanecen visibles en los espacios de aprendizaje, mientras que las aberturas originales se han conservado en la medida de lo posible. Los nuevos elementos de vidrio y madera aportan luz natural a los interiores y favorecen la conexión visual entre las zonas interiores y exteriores.

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La arquitectura interior amplía este diálogo a escala infantil. Los elementos de las paredes, el mobiliario y la carpintería reinterpretan el ritmo, los arcos y las texturas del tejido histórico. Estos elementos crean un entorno de aprendizaje adaptado a los niños pequeños y conectado con el carácter del lugar.

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Asimismo, las aulas están diseñadas para ser abiertas y flexibles. Las zonas de transición fomentan el movimiento, mientras que los patios y las galerías ofrecen espacios sombreados para actividades informales. El resultado es un entorno de aprendizaje configurado por el espacio, la luz, el movimiento y el contacto con la naturaleza. Como proyecto de arquitectura para la educación infantil en Mauricio, el jardín de infancia demuestra cómo el diseño puede apoyar tanto el aprendizaje como la continuidad cultural.

Las cualidades sostenibles del proyecto

La sostenibilidad se aborda mediante estrategias de diseño pasivo inspiradas en el campamento original. La ventilación cruzada, los voladizos profundos, la circulación a la sombra y las aberturas en la parte superior contribuyen a mejorar el confort térmico y a reducir la dependencia de la refrigeración mecánica.

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Aproximadamente el 50 % del terreno se mantiene como zona verde, lo que favorece la biodiversidad y el aprendizaje al aire libre. La recolección de agua de lluvia y el uso de materiales locales contribuyen aún más al enfoque ambiental. La selección de materiales, que incluye piedra, madera, cemento, vidrio transparente y techos metálicos, refuerza la continuidad entre las estructuras conservadas y las nuevas intervenciones arquitectónicas.

La transformación del antiguo campamento residencial para trabajadores otorga al lugar un nuevo papel cívico y educativo. Un sitio que antes estaba asociado al sistema de trabajo agrícola de la plantación de azúcar se ha adaptado para convertirse en un entorno dedicado al cuidado, el aprendizaje y el desarrollo infantil.

Este jardín infantil es un ejemplo de la buena arquitectura sostenible

Además, el proyecto también plantea una cuestión más amplia, el cómo reutilizar los sitios históricos vinculados al paisaje de las plantaciones de caña de azúcar de la isla sin borrar su memoria. En HEI Schools Mauritius, los muros de piedra conservados, los patios y las estructuras tipo longère no se tratan como elementos de fondo. Forman parte de la experiencia cotidiana de los niños y les presentan un entorno construido moldeado tanto por la historia como por la vida contemporánea.