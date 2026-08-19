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El lugar en Bogotá para explorar materiales como si estuviera en la fábrica

Mirage y Productos Arquitectónicos inauguran en Colombia un nuevo espacio donde la tecnología, el diseño italiano y las superficies de alto desempeño se encuentran para inspirar la arquitectura contemporánea.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
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  • Créditos imágenes:
  • Cortesía Productos Arquitectónicos

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Revista Axxis
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Italia y Colombia encuentran un nuevo punto de conexión a través de la arquitectura y el diseño. Mirage, reconocida marca italiana de superficies porcelánicas de alto desempeño, llega al país con la apertura de su primer Mirage Project Point, un espacio desarrollado junto a Productos Arquitectónicos para acercar sus soluciones a arquitectos, diseñadores y profesionales.

Detalles del Mirage Project Point

Más que un lugar para exhibir productos, el nuevo espacio busca convertirse en una plataforma de inspiración y exploración. Allí, los insumos se presentan desde sus posibilidades estéticas, tecnológicas y funcionales, permitiendo conocer de cerca materiales pensados para responder a las exigencias de los distintos proyectos. La apertura también representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el diseño italiano y los profesionales colombianos, acercándolos a nuevas referencias y tendencias internacionales.

El lugar en bogotá para explorar materiales como si estuviera en la fábrica
El lugar en Bogotá para explorar materiales como si estuviera en la fábrica

Con esta llegada, Mirage apuesta por ampliar su presencia en Colombia y generar un punto de encuentro alrededor de las decisiones que dan forma a los espacios.

El lugar en bogotá para explorar materiales como si estuviera en la fábrica
El lugar en Bogotá para explorar materiales como si estuviera en la fábrica

Así, el nuevo Project Point ubicado en Bogotá se suma al panorama local como un lugar donde diseño, tecnología e innovación se encuentran para imaginar nuevas posibilidades arquitectónicas.

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