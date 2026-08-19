Revista Axxis
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Italia y Colombia encuentran un nuevo punto de conexión a través de la arquitectura y el diseño. Mirage, reconocida marca italiana de superficies porcelánicas de alto desempeño, llega al país con la apertura de su primer Mirage Project Point, un espacio desarrollado junto a Productos Arquitectónicos para acercar sus soluciones a arquitectos, diseñadores y profesionales.
Detalles del Mirage Project Point
Más que un lugar para exhibir productos, el nuevo espacio busca convertirse en una plataforma de inspiración y exploración. Allí, los insumos se presentan desde sus posibilidades estéticas, tecnológicas y funcionales, permitiendo conocer de cerca materiales pensados para responder a las exigencias de los distintos proyectos. La apertura también representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el diseño italiano y los profesionales colombianos, acercándolos a nuevas referencias y tendencias internacionales.
Con esta llegada, Mirage apuesta por ampliar su presencia en Colombia y generar un punto de encuentro alrededor de las decisiones que dan forma a los espacios.
Así, el nuevo Project Point ubicado en Bogotá se suma al panorama local como un lugar donde diseño, tecnología e innovación se encuentran para imaginar nuevas posibilidades arquitectónicas.