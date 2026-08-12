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Ubicado en la marina de Santa Marta, Shio es un ejemplo de cómo un espacio puede transmitir un concepto y generar una experiencia singular. Diseñado por Studio Peraza, dirigido por el arquitecto Santiago Peraza, este restaurante de cocina de autor asiática ofrece una visión fresca y sofisticada, que rompe con la homogeneidad tropical que caracteriza a muchos establecimientos en la región.

Un restaurante en Santa Marta que reinterpreta la estética asiática desde la sobriedad

Desde el principio, el brief fue claro: necesitaban un espacio que no solo ofreciera una alta calidad culinaria, sino que también proporcionara un ambiente de intimidad y sofisticación. La idea de “menos es más” guio el diseño y, además, permitió que los sabores y la diversidad de la cocina asiática fueran los verdaderos protagonistas. La visión del chef Michael McMurdo, con un profundo entendimiento de la cultura asiática, se traduce en un menú en el que se fusionan técnicas y sabores de distintas regiones del continente.

Un restaurante en Santa Marta que reinterpreta la estética asiática desde la sobriedad

Sobre el diseño de Shio

Un restaurante en Santa Marta que reinterpreta la estética asiática desde la sobriedad

La narrativa visual de Shio se construye por medio de su materialidad y sus formas. Los elementos de diseño, como la madera, la piedra, el concreto y el acero crudo, se combinan para crear un ambiente sereno y acogedor. De acuerdo con su diseñador, las geometrías sobrias dan lugar a un espacio que invita a la reflexión y a la permanencia, donde cada rincón susurra la historia de Asia, pero sin caer en clichés visuales.

Un restaurante en Santa Marta que reinterpreta la estética asiática desde la sobriedad

La iluminación —cuidadosamente trabajada— resalta estas características, proporcionando una atmósfera cálida que complementa la experiencia gastronómica.

Un restaurante en Santa Marta que reinterpreta la estética asiática desde la sobriedad

El proceso de selección del mobiliario y la iluminación fue minuciosamente curado. En Studio Peraza la elección de piezas decorativas y muebles se alinea con la intención del concepto, enfatizando la armonía entre materiales y colores.

Un restaurante en Santa Marta que reinterpreta la estética asiática desde la sobriedad

Proveedores locales como Tucurinca y Moderno Deco fueron fundamentales en este punto, aportando elementos que reflejan la identidad del lugar. Las luminarias, diseñadas a partir de las columnas del restaurante, se convierten en objetos arquitectónicos que enriquecen el ambiente.

Un restaurante en Santa Marta que reinterpreta la estética asiática desde la sobriedad

En un contexto en el que la gastronomía y el diseño se entrelazan, Shio se establece como un referente en Santa Marta, ofreciendo no solo un destacado menú, sino también un ambiente que celebra la diversidad cultural y la sofisticación.