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“La construcción está cambiando y nuestro rol como industria consiste en adelantarnos a esa transformación. Estos desarrollos no son solo nuevos productos, son una forma distinta de pensar cómo se construye en el país. Somos el único fabricante de fibrocemento que incorpora en su portafolio la producción de nuevas cubiertas livianas”, comenta Jorge Andrés Palacio, gerente general de Eternit Colombiana.

Desarrollada desde la planta de Barranquilla, la cubierta arquitectónica Ecolit incorpora tecnología de última generación para responder a las condiciones climáticas más exigentes del país, especialmente en zonas cálidas. Su diseño prioriza el confort térmico en edificaciones industriales, agrícolas y logísticas.

Construir en Colombia: Eternit presenta cubiertas más livianas y adaptadas al clima

Entre sus propiedades térmicas están la impermeabilidad y la resistencia química; además, para las zonas costeras presenta beneficios como no oxidarse, flexibilidad estructural y una significativa reducción de temperatura en el interior de hasta diez grados —comparada con las de acero—. Esto último se puede traducir en menores consumos energéticos y hasta quince veces menos transmisión de ondas sonoras, mejorando el aislamiento acústico.

Por su parte, Upp Super Cresta está fabricada en polipropileno estructural 100 % reciclable. Su diseño y su tecnología de tres capas apuntan a mejorar el desempeño técnico de las cubiertas, mientras se optimiza el uso de materiales reciclados en el proceso productivo.

En términos de confort, esta cubierta arquitectónica ofrece una reducción de 3 °C a 6 °C en temperatura interior, una mayor eficiencia hidráulica de hasta un 33 % para la evacuación de aguas lluvias y ahorros de estructura de hasta un 14 %, ya que su peso es hasta un 40 % menor.

Construir en Colombia: Eternit presenta cubiertas más livianas y adaptadas al clima

Estos lanzamientos de Eternit se enmarcan en su estrategia de sostenibilidad, que busca ser sistemática y, lo más relevante, medible. Es por esto por lo que la compañía alinea su gestión con estándares internacionales como GRI (Global Reporting Initiative) y SASB (Sustainability Accounting Standards Board), y ha establecido indicadores claros en consumo de agua, energía, generación de residuos y huella de carbono.

Nos encanta de lo nuevo de Eternit

1. Cómo estas cubiertas responden a condiciones climáticas exigentes.

2. Eternit incorpora anualmente 1.513 toneladas de cartón reciclado, equivalentes a evitar la tala de más de 25.700 árboles.

3. El 13 % de los residuos generados por la compañía se reciclan o valorizan.