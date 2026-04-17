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La arquitecta Mónica Franco ha construido una práctica que entiende la arquitectura como una experiencia integral. En este artículo, su mirada revela cómo la identidad en la arquitectura colombiana se construye a partir del diálogo con el entorno y la sensibilidad por el habitar.

¿Existe alguna característica recurrente, ya sea espacial, material o formal, en sus proyectos?

En mis proyectos hay una búsqueda constante por trabajar la arquitectura desde la claridad geométrica y la fuerza de los volúmenes, pero siempre equilibrada con la creación de atmósferas serenas.

Construir identidad: la mirada de la arquitecta Mónica Franco desde el clima y la experiencia

Me interesa que la arquitectura tenga presencia, que los volúmenes se perciban con carácter, pero que al mismo tiempo los espacios se sientan tranquilos y habitables. También es recurrente la relación profunda entre interior y exterior. Trabajo en una región donde la naturaleza es protagonista, por lo que procuro que los ambientes se abran al paisaje, a la vegetación y a la luz natural.

La arquitectura debe tener carácter, pero también la capacidad de producir calma.

⁠Para usted, ¿qué material o técnica local en nuestro contexto tiene el mayor potencial para construir un sentido de identidad colombiana por medio del diseño o la arquitectura?

Colombia tiene una riqueza material extraordinaria, desde la piedra hasta la madera, pasando por técnicas artesanales que forman parte de nuestra cultura constructiva;

Construir identidad: la mirada de la arquitecta Mónica Franco desde el clima y la experiencia

sin embargo, más que un material específico, considero que la identidad surge de cómo entendemos el territorio y el clima. En mi caso, trabajar en la región de los Llanos implica pensar en ventilación natural, en aperturas generosas hacia el paisaje y en materiales que dialoguen con la vegetación y la luz intensa del trópico.

La identidad de nuestra arquitectura no está solo en los materiales, sino en la manera en que la arquitectura aprende a habitar su territorio.

¿Qué intereses o búsquedas particulares exploraron en su más reciente proyecto?

En mis proyectos recientes he estado explorando con mayor profundidad la idea de una experiencia integral, en la que la arquitectura, el interiorismo y el mobiliario dialogan desde el inicio del proceso.

Construir identidad: la mirada de la arquitecta Mónica Franco desde el clima y la experiencia

Esta búsqueda también ha llevado a fortalecer una línea de trabajo que desarrollamos desde Mónica Franco Home Decor, donde diseñamos piezas y ambientes que complementan la arquitectura y ayudan a construir una narrativa espacial coherente.

Más que pensar los espacios como objetos aislados, busco construir atmósferas completas, donde cada elemento contribuya a la experiencia del lugar.

Más allá de lo visual, ¿qué experiencia sensorial o emocional quiere producir con su trabajo?

Me interesa profundamente que la arquitectura genere bienestar y serenidad. Cuando una persona entra a un espacio bien concebido, el cuerpo lo percibe inmediatamente: la luz, las proporciones, el silencio, la relación con el paisaje.

Construir identidad: la mirada de la arquitecta Mónica Franco desde el clima y la experiencia

Más que impresionar, los espacios deben producir una sensación de calma, de equilibrio y de conexión con el entorno. La arquitectura tiene la capacidad de transformar cómo nos sentimos en el mundo. En ese sentido, busco crear lugares donde las personas puedan sentirse tranquilas, protegidas y emocionalmente conectadas con el espacio en el que habitan.

⁠¿Cuáles son sus influencias?

Mis influencias provienen tanto de la arquitectura como del arte y del paisaje. Admiro profundamente a aquellos arquitectos que trabajan el espacio con claridad y fuerza formal, pero también con sensibilidad hacia la experiencia del habitante. Al mismo tiempo, me inspiran mucho los paisajes y las culturas constructivas locales, que nos recuerdan que la arquitectura siempre debe dialogar con su contexto.

Construir identidad: la mirada de la arquitecta Mónica Franco desde el clima y la experiencia

Más que seguir una corriente específica, me interesa desarrollar una voz propia, en la que la arquitectura combine rigor formal con una dimensión emocional y sensorial del espacio.