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La escena del diseño en Colombia suma un nuevo protagonista internacional. En el marco de AXXIS Experience, asistimos a la inauguración de Poliform en Colombia, una de las firmas más reconocidas del mobiliario contemporáneo a nivel mundial, que llega de la mano de Productos Arquitectónicos para acercar al mercado colombiano una propuesta basada en la excelencia, la innovación y el diseño integral.

Con una trayectoria consolidada en el panorama internacional, Poliform se ha distinguido por crear piezas que trascienden el mobiliario para convertirse en parte esencial de la arquitectura y la vida cotidiana.

Poliform llega al país con Productos Arquitectónicos: la nueva referencia para el diseño de interiores

La marca ha colaborado con algunos de los diseñadores más influyentes del mundo para desarrollar colecciones que responden a las necesidades al habitar un espacio.

Detalles de la inauguración de Poliform con Productos Arquitectónicos

Durante el evento, representantes de la marca compartieron el significado de esta llegada a Colombia y el valor estratégico de su alianza con Productos Arquitectónicos, una compañía que durante años ha impulsado el diseño de alto nivel en el país. La unión entre ambas firmas busca ofrecer una experiencia integral donde arquitectura, interiorismo y mobiliario dialoguen bajo una misma visión.

Poliform llega al país con Productos Arquitectónicos: la nueva referencia para el diseño de interiores

Uno de los aspectos más destacados de la presentación fue la explicación de los elementos que diferencian a Poliform en el mercado internacional: la precisión técnica en cada proceso, la selección rigurosa de materiales, el control exhaustivo de la producción y una filosofía que entiende el diseño como un sistema completo y coherente.

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de conocer parte de su portafolio, caracterizado por líneas depuradas, soluciones versátiles y una estética atemporal que refleja el equilibrio entre innovación y elegancia.