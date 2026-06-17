Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

En Shangqiu, China, una gigantesca figura azul emerge entre árboles y espejos de agua. No es una escultura, tampoco una pieza de arte público. Se trata de Whale Gate, la nueva puerta de acceso diseñada por Wutopia Lab para el desarrollo residencial Golden Island de Jinsha Group, una obra que convierte el gesto cotidiano de llegar a casa en una experiencia cargada de simbolismo y fantasía.

La sorprendente puerta en forma de ballena que da acceso a una residencia en China

Finalizada en enero de 2026, la estructura desafía la idea convencional de una entrada residencial. Esta obra aparece parcialmente oculta entre la vegetación, dando la impresión de ser un objeto que emerge del paisaje. Su presencia recuerda a una criatura marina que ha encontrado refugio tierra adentro, estableciendo desde el primer momento una ruptura con la realidad urbana que la rodea.

La sorprendente puerta en forma de ballena que da acceso a una residencia en China

La propuesta nació de una inquietud planteada por el cliente: crear la sensación de estar entrando a otro mundo cada vez que se regresa a casa. Esta idea encontró eco en el plan maestro de Golden Island, concebido como un archipiélago donde los edificios residenciales parecen flotar entre cuerpos de agua y jardines.

La sorprendente puerta en forma de ballena que da acceso a una residencia en China

A partir de esta visión, el arquitecto Yu Ting recurrió a una referencia arraigada en la cultura china: las islas míticas que aparecen en antiguos relatos como territorios ideales, separados del mundo ordinario y asociados a la tranquilidad, la espiritualidad y el retiro.

El diseño de la obra

Presente en numerosas leyendas marítimas alrededor del mundo, la ballena ocupa un lugar entre la realidad y la imaginación de la cultura China. La arquitectura de la obra Whale Gate, empieza desde el acceso principal donde se materializa como una abertura vertical dorada que atraviesa el volumen azul de la estructura, evocando simbólicamente el “ojo” de la ballena.

La sorprendente puerta en forma de ballena que da acceso a una residencia en China

Sobre el acceso hay una serie de paneles perforados de aluminio blanco que sugieren el chorro de agua que emerge de una ballena al respirar, al tiempo que funcionan como un sistema de cubierta.

La sorprendente puerta en forma de ballena que da acceso a una residencia en China

Al atravesar la entrada, una escalera dorada conduce a una plataforma elevada reservada exclusivamente para los residentes. Desde allí se despliega una vista única del conjunto residencial.

La sorprendente puerta en forma de ballena que da acceso a una residencia en China

Por otro lado, la estructura está compuesta por un sistema de seis capas que incluye una estructura principal de acero, barras de conexión, subestructura de aluminio, sistemas de impermeabilización, paneles compuestos de aluminio de doble curvatura y perfiles con forma de aleta.

La sorprendente puerta en forma de ballena que da acceso a una residencia en China

En total, Whale Gate integra cerca de 4.000 componentes individuales y alcanza un peso aproximado de 60 toneladas.

La sorprendente puerta en forma de ballena que da acceso a una residencia en China

Este proyecto, además de su función como infraestructura, también cumple con un propósito psicológico, ya que genera recuerdos, activa emociones y transforma la percepción del espacio.