Si la arquitectura es un reflejo de su tiempo, en China ese reflejo parece proyectarse hacia adelante. En medio de una transformación urbana sin precedentes, el país se ha convertido en un laboratorio donde se ensayan nuevas formas de construir, habitar y pensar las ciudades del siglo XXI.

1. Uno de los campus más extraordinarios del mundo

La Escuela Secundaria de Shanghái, China, por la firma c+d studio, es una de las más prestigiosas de la ciudad, y la construcción de su nuevo campus ha generado gran expectación, con la esperanza de que sirva de modelo para otros proyectos de construcción de campus. El terreno se ubica en el corredor verde urbano del Área Especial de Lingang, con uno de sus lados más largos bordeando la carretera y dos con vistas al agua.

Crédito de la foto: Xian Song.

Se optó por una narrativa dualista de oda a la «ciudad» y a la «isla» como cuerpo principal, con la intención de proporcionar estrategias de respuesta en tensión contrastiva, intertextual y estructural. El primer desafío para los diseñadores fue la relación entre el campus y la ciudad.

Crédito de la foto: Xian Song.

El campus se extiende a lo largo de la avenida principal, a la vez que se ubica en medio del corredor verde urbano. Por consiguiente, el diseño busca crear una imagen urbana distintiva para los edificios educativos sin interrumpir la continuidad del corredor verde, garantizando así la integridad del funcionamiento del campus y preservando la posibilidad de compartir sus instalaciones con la ciudad.

Crédito de la foto: Xian Song.

El Edificio Longmen, la estructura principal del antiguo campus, posee un gran significado histórico para la Escuela Secundaria de Shanghái. Por ello, se trasladó al nuevo campus como símbolo cultural. La obra tiene un coeficiente de edificabilidad de 1,2. Si se hubiera diseñado de forma convencional, todo el terreno se habría ocupado uniformemente, interrumpiendo inevitablemente el corredor verde urbano.

2. Un café revestido de acero

Los diseñadores Zhijiang Shan y Fan Li, de la firma Rongjie Design & Construction Engineering Co han finalizado LIAO LIAO Cafe, un nuevo destino de café de especialidad ubicado en los terrenos del Museo de Luoyang, en la provincia de Henan, China. El proyecto transforma un espacio infrautilizado junto a la carretera en un lugar de encuentro que conecta la influencia cultural del museo con la tradición del café.

Crédito de la foto: Wei Zhao.

La característica más destacada del edificio es su tejado continuo y ondulado: una amplia marquesina de acero cuyas curvas evocan la silueta de las cordilleras Qinling y Funiu, visibles desde la región. El perfil ondulado asciende y desciende a lo largo de la estructura, creando diferentes alturas interiores que definen zonas diferenciadas para sentarse, circular y el bar.

Crédito de la foto: Wei Zhao.

Desde el otro lado de la calle, la línea del tejado se percibe como un único gesto fluido recortado contra el cielo, señalando la presencia del café sin competir con la arquitectura monumental del museo cercano.

Crédito de la foto: Wei Zhao.

El exterior combina un volumen de acero inoxidable con acabado de espejo en un extremo con paneles de acero Corten envejecido y revestimiento metálico de tonos oscuros a lo largo del cuerpo principal.

3. Un parque que fusiona la ópera Kunqu con el ‘skateboarding’

Con una extensión de 6.000 metros cuadrados, el diseño del Parque Deportivo Vibrante Huachiao —ubicado en Kunshan, Suzhou (China)— se inspira en las extensas mangas de seda, conocidas como mangas de agua, usadas en la ópera Kunqu.

Crédito de la foto: Holi, cortesía Soba.

El diseño de este proyecto, en el que se fusiona la cultura tradicional china con el skateboarding moderno, enriquece tanto el lugar de implantación como la experiencia, convirtiéndolo en un centro cultural y deportivo clave para la comunidad.

Crédito de la foto: Holi, cortesía Soba.

La firma china SoBa planteó el diseño del movimiento poético de las mangas de agua y lo transformó en un paisaje urbano contemporáneo mediante la espacialidad y la materialidad, lo que genera espacios fluidos que se conectan orgánicamente con diversas áreas funcionales.

Crédito de la foto: Holi, cortesía Soba.

El enfoque le infunde al sitio una identidad cultural distintiva, además de que mejora la interacción espacial. Para emular la ligereza de esas mangas empleadas en el teatro y, a la vez, cumplir con los estrictos requisitos de continuidad entre las áreas de skateboarding, el parque cuenta con una zona hecha en hormigón de ultra alto rendimiento —ultra high performance concrete, UHPC—.

4. El diseño lumínico redefine esta obra

Al norte de Pekín, China, este edificio de apariencia monolítica se transforma al caer la noche. La contundencia del hormigón y la precisión estructural del acero se diluyen sutilmente en una atmósfera de calma, gracias al meticuloso trabajo de iluminación desarrollado por Puri Lighting Design. Aquí, la luz no solo revela formas, sino que construye sensaciones.

Crédito de la foto: Archi-translator.

La propuesta parte de una dicotomía: una estructura robusta, casi industrial, envuelta por una retícula metálica que necesitaba respirar visualmente. Para ello, el equipo de diseño optó por una estrategia de iluminación ascendente, instalando luminarias cuidadosamente seleccionadas con distintos ángulos de proyección —10° y 30°— y potencias de 36 W y 48 W respectivamente. Esta combinación permitió explorar texturas y profundidades, acentuando la verticalidad de la envolvente sin perder la ligereza deseada.

Crédito de la foto: Archi-translator.

En contraste con el interior, donde la luz es suave y envolvente, la piel exterior del edificio se anima con una presencia más marcada, generando una jerarquía visual que juega con la percepción del volumen.

Crédito de la foto: Archi-translator.

Cada haz de luz se integra de forma casi invisible dentro de la estructura de acero, haciendo que la fuente desaparezca y solo quede el efecto: una elevación óptica, un movimiento sutil en la inmovilidad del concreto.

Crédito de la foto: Archi-translator.

El uso de una luz blanca pura, con una temperatura de color de 4000 K, fue clave para transmitir una atmósfera de pureza, serenidad y contemplación. En un contexto dominado por la velocidad y el ruido visual, esta elección cromática invita al recogimiento. El edificio, antes una presencia densa, se convierte en un remanso de luz, destacándose no por imponerse al paisaje, sino por fundirse con él a través de una estética etérea.

