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La Torre Wasl, ubicada en el centro de Dubái y diseñada en colaboración con la consultora de ingeniería principal Werner Sobek, está terminada. Desde 2013, los equipos han trabajado con Wasl Group para crear un rascacielos en Dubái que respalda la ambición de los EAU de ser un actor clave en la transformación sostenible a nivel mundial, contribuyendo al mismo tiempo al impulso de la ciudad hacia una arquitectura de renombre internacional durante los próximos 100 años.

Así es la fachada en cerámica de uno de los rascacielos más altos del mundo

Hoy, este rascacielos destaca en la ciudad como un hito innovador, adaptable y sostenible. Esta obra es una estructura de 302 metros de altura ubicada junto a la avenida Sheikh Zayed, en el centro de Dubái, cuenta con una de las fachadas de cerámica de terracota más altas del mundo, estableciendo un estándar regional para el uso de este material atemporal y sus propiedades sostenibles inherentes.

Así es la fachada en cerámica de uno de los rascacielos más altos del mundo

Su forma se transforma y pliega para minimizar la exposición al calor solar incidente, maximizando al mismo tiempo el efecto de protección de su revestimiento cerámico resistente a la abrasión y al calor. La proximidad dinámica del diseño a la infraestructura, la variada combinación de tipologías programáticas y la ambición por la sostenibilidad impulsaron un proceso de diseño orientado a la búsqueda de soluciones.

El diseño del rascacielo

El concepto de diseño de la firma UNS refleja la conexión del edificio con su ubicación privilegiada, que cuenta con acceso al metro, a senderos peatonales y a las principales vías. El diseño adopta un movimiento de «contrapposto», lo que permite que la torre de uso mixto se oriente en múltiples direcciones y ofrezca un perfil en constante cambio a lo largo de la ciudad.

Así es la fachada en cerámica de uno de los rascacielos más altos del mundo

Con una superficie de 167.733 m², la Torre Wasl alberga un programa de uso mixto muy diverso que incluye el hotel Mandarin Oriental Downtown, viviendas, oficinas y espacios de servicios como el centro de salud y bienestar del hotel, que abarca varias plantas, y un salón de convenciones para ceremonias, bodas y conferencias.

Así es la fachada en cerámica de uno de los rascacielos más altos del mundo

Con su finalización, la Torre Wasl alberga ahora el edificio más alto de la región con una fachada de cerámica, un material robusto elegido por su significado cultural y durabilidad.

Así es la fachada en cerámica de uno de los rascacielos más altos del mundo

La fachada funciona como un sistema de 360 ​​grados, estratificado en respuesta a la orientación solar del edificio. Las aletas de cerámica forman una capa protectora que envuelve la torre, actuando como un filtro ambiental pasivo. Su ubicación y configuración en la fachada, desarrolladas mediante modelado paramétrico, equilibran el rendimiento ambiental con la estética.

Así es la fachada en cerámica de uno de los rascacielos más altos del mundo

Las aletas permiten que la luz natural penetre profundamente en el interior, protegiendo al mismo tiempo la ganancia de calor solar incidente, lo que favorece tanto la eficiencia energética como el confort de los ocupantes.

Además, como característica de este proyecto, la estrategia de ascensores recorridos claros e independientes para cada programa. Tres ascensores exprés de alta velocidad conectan los cuatro vestíbulos principales (planta baja, spa, azotea y ático), reuniendo el programa público y la llegada al hotel a 150 metros de altura.