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La historia de esta casa atraviesa su remodelación. Esta obra fue realizada por la diseñadora de interiores Carolina Gómez Blanco para construir su propia vivienda. Actúo a la vez como diseñadora y cliente en este proyecto que se convirtió en una declaración sobre los nuevos comienzos, la capacidad de reinventarse y el papel que puede desempeñar el diseño en la construcción de experiencias significativas.

La historia de esta casa es la de las segundas oportunidades

“Este casa nació a partir de una idea muy personal: las segundas oportunidades. Quería crear un hogar que representara una nueva etapa de vida, un lugar que reflejara quién soy hoy y que estuviera pensado para compartir con mi hijo, mi familia y mis amigos”.

La historia de esta casa es la de las segundas oportunidades

La remodelación fue concebida y dirigida por la propia diseñadora, mientras que la obra civil se desarrolló en alianza con la Fundación Acción Interna, liderada por Johana Bahamón, vinculando personas pospenadas al proceso constructivo.

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Esta decisión otorgó al proyecto una dimensión que va más allá del diseño interior. “Desde el inicio entendí que esta transformación no sería únicamente física; también sería una oportunidad para generar impacto social a través del diseño”, afirma. El proyecto representa una segunda oportunidad para el inmueble y también para las personas que trabajaron en él.

Espacios para compartir y construir nuevas memorias

La vivienda localizada en Bogotá fue concebida como un espacio que transmite optimismo, bienestar y cercanía. Cada decisión espacial estuvo orientada a favorecer la convivencia y el encuentro, entendiendo la obra como un escenario para crear recuerdos.

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“Esta casa representa un nuevo comienzo y la posibilidad de construir algo hermoso a partir de los cambios que trae la vida”, explica la diseñadora. Esa intención se traduce en ambientes abiertos, cómodos y llenos de luz, donde los límites entre las diferentes áreas se diluyen para favorecer una experiencia más fluida.

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Para Gómez Blanco, el objetivo era que cada rincón invitara a permanecer. “Cada espacio fue pensado para sentirse acogedor, relajado y auténtico, con ambientes que invitan a reunirse, compartir y disfrutar de los pequeños momentos cotidianos”.

Una biblioteca azul y un jardín tropical como protagonistas

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Además, la identidad del proyecto se construye a partir de la relación entre materiales naturales, piezas personalizadas y una integración de la vegetación. Entre todos los elementos, dos destacan especialmente: una gran biblioteca azul y un patio interior convertido en jardín tropical.

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“La gran biblioteca azul se convirtió en el corazón de la casa, mientras que el patio interior fue transformado en un jardín tropical que conecta visualmente todos los espacios sociales”, comenta.

La biblioteca introduce un gesto de carácter dentro de una composición dominada por materiales cálidos y tonos naturales. Al mismo tiempo, el jardín interior actúa como un elemento articulador que aporta profundidad visual, frescura y una relación constante con la naturaleza.

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En cuanto a la propuesta cromática, se eligió para lograr equilibrio y expresividad. “La paleta combina tonos arena, beige y maderas cálidas con acentos de azul profundo, terracota y rojo. Buscábamos generar una atmósfera acogedora y sofisticada, pero al mismo tiempo alegre y llena de personalidad”, explica Gómez Blanco.

Asimismo, el azul, presente en piezas estratégicas, se convierte en un hilo conductor dentro del proyecto.

Aprovechamiento inteligente del espacio

La distribución fue diseñada para responder a las dinámicas de la vida contemporánea, “se pensó para maximizar cada metro cuadrado y favorecer la vida en comunidad. Se buscó una relación fluida entre los espacios interiores y exteriores, integrando el patio como una extensión natural de las áreas sociales”.

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Estas decisiones en el diseño se complementan con una propuesta de mobiliario multifuncional. “Muchas piezas fueron diseñadas con doble función y se priorizaron soluciones que permitieran aprovechar el espacio sin renunciar a la estética ni a la comodidad”, expresa Gomez.

La historia de esta casa es la de las segundas oportunidades

Esta remodelación es un espacio donde la estética, el bienestar y la responsabilidad social convergen para demostrar que la arquitectura cree en el potencial de los espacios y de las personas.