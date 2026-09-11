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La renovación integral y la reconstrucción parcial de una residencia colonial de 1929 en Westchester, a cargo de Archi-Tectonics, transforman un conjunto de ampliaciones posteriores en un espacio habitable contemporáneo, amplio y armonioso, conservando al mismo tiempo su personalidad única y su carácter orgánico.

Esta casa en Estados Unidos tiene un gran espacio acristalado como corazón del hogar

El diseño reinterpreta conceptualmente la tipología original, ampliada dos veces y altamente compartimentada, como una secuencia fluida de volúmenes y espacios luminosos que fomentan la interacción, la transparencia y la integración con el paisaje circundante.

El diseño de la casa

Guiados por la convicción de Archi-Tectonics de que la arquitectura y la naturaleza deben entenderse como un continuo que promueve el bienestar tanto de los habitantes como de su entorno, un invernadero de doble altura de reciente construcción constituye el eje espacial y funcional de la residencia.

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Este amplio espacio, excavado a partir de las modestas estancias del edificio original de estilo Saltbox, sirve como punto de encuentro central para todas las actividades familiares y sociales. Alberga un gran salón-comedor con chimenea y una espaciosa cocina abierta, además de una galería en la segunda planta con vistas panorámicas al jardín.

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Las amplias puertas correderas de cristal, las ventanas practicables y un sistema de sombreado automatizado proporcionan ventilación natural y control climático durante todo el año, extendiendo el espacio del invernadero hacia una amplia terraza exterior y difuminando aún más los límites entre el interior y el exterior.

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El invernadero también proporciona calefacción solar pasiva durante los meses de invierno, lo que, en combinación con bombas de calor de alta eficiencia, calefacción por suelo radiante, nuevas ventanas con aislamiento térmico y un aislamiento con valor R máximo en toda la envolvente del edificio, mejora notablemente el rendimiento energético y la sostenibilidad de la vivienda.

Los espacios de la vivienda

Desde el invernadero central se extienden varias áreas familiares más íntimas, como la sala de música, la sala multimedia, el solárium y el despacho. La segunda planta alberga siete dormitorios y baños, además de un estudio anexo, coronado por una amplia sala de juegos en el ático.

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Además, cuatro nuevas escaleras facilitan la circulación vertical. Una elegante escalera de madera de líneas libres crea una extensión dinámica del vestíbulo principal hacia el nivel de los dormitorios. Este elemento está iluminado por una nueva y amplia fachada de vidrio de dos plantas que, además, enmarca una panorámica del paisaje del parque adyacente.

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El diseño emplea una serie de cortes y huecos estratégicos en todo el edificio para unificar la gran cantidad de habitaciones, manteniendo al mismo tiempo una sensación de apertura, progresión y sorpresa. El conjunto resultante contrasta habitaciones individuales con espacios continuos e interconectados y perspectivas oblicuas, mientras que las escaleras esculturales crean puntos de interés y dinamismo.

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Aprovechando las geometrías y formas de cubierta previamente ocultas del edificio existente, los nuevos espacios en la planta superior presentan ahora complejos techos abovedados, buhardillas y claraboyas, lo que confiere a cada habitación un carácter único y dramático.

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La luz natural penetra profundamente en el edificio para potenciar esta estrategia, creando profundidad y contraste, a la vez que realza la calidez y la textura de los nuevos elementos hápticos renovables, como las enormes vigas de madera PSL reciclada del invernadero, enfatizando así la altura y la solidez de los espacios rediseñados. La materialidad y el diseño distintivos de cada dormitorio y baño subrayan aún más la individualidad de cada espacio y evocan el carácter rústico y pintoresco de las casas de campo tradicionales.

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Difuminando los límites tradicionales de programa y tipología, el proyecto fusiona las cualidades asociadas convencionalmente a la vida urbana —conectividad, dinamismo e innovación— con las características de una residencia rural: conexión con la naturaleza, autenticidad y sencillez.

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Esta fusión da como resultado una nueva tipología residencial urbano-rural: un entorno de vida saludable que aprende de la convivencia con la naturaleza mediante el uso de sistemas eficientes e inteligentes para crear una vivienda familiar sostenible, auténtica e informal.