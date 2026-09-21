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Atlas House es una renovación completa de un antiguo bungalow ubicado en una esquina del barrio Humewood-Cedarvale de Toronto, Canadá. El nuevo diseño de dos plantas introduce una estética más formal y vanguardista, a la vez que respeta y reinterpreta la clásica tipología de tejado a dos aguas, común en las casas de la zona.

La renovación de una casa en la que el ladrillo y el terrazo son protagonistas

El proyecto hace hincapié en dos materiales principales. En el exterior, ladrillos belgas hechos a mano revisten toda la fachada y la escalinata principal, mientras que los interiores presentan elementos monolíticos de terrazo que actúan como un leitmotiv en todo el programa de la planta baja.

La renovación de una casa en la que el ladrillo y el terrazo son protagonistas

Para lograr coherencia material en el exterior, Studio VAARO colaboró ​​estrechamente con los albañiles para desarrollar un método de trabajo con los ladrillos de forma irregular, cuyos colores varían desde el rojo arcilla hasta el morado oscuro.

La renovación de una casa en la que el ladrillo y el terrazo son protagonistas

Al armonizar el color del mortero, el tamaño y la profundidad de las juntas, y el patrón de los ladrillos, el equipo logró una composición general que permite apreciar cada ladrillo individualmente al observarlo de cerca y, a la vez, crear una imagen coherente al verlo desde la distancia.

Detalles de la renovación de la casa

En el interior, la paleta de materiales se compone de madera natural, terrazo blanco y gris, y colores apagados, creando un contraste deliberado con la rica y texturizada mampostería exterior. La planta baja presenta un diseño semiabierto, con una sala de estar compacta y chimenea en el lado oeste, un comedor y despensa en el este, y la cocina en el centro.

La renovación de una casa en la que el ladrillo y el terrazo son protagonistas

Por otro lado, la chimenea y el banco, la isla de la cocina y la encimera de la despensa están hechas de losas de terrazo de igual grosor, creando puntos focales distintivos y un tema material recurrente en toda la planta principal. La segunda planta cuenta con dos dormitorios, un vestidor, una oficina y dos baños, mientras que el sótano alberga un espacio independiente para la familia extendida.

La renovación de una casa en la que el ladrillo y el terrazo son protagonistas

Un elemento importante en esta casa es una escalera escultural que conecta todos los niveles, desde el sótano hasta el segundo piso, creando un contrapunto curvilíneo a la rectitud general de la casa. Las curvas de la escalera se complementan con una ligera inclinación en la abertura del techo y en la unión de la pared con el suelo.

La renovación de una casa en la que el ladrillo y el terrazo son protagonistas

Una claraboya justo encima de la escalera aporta luz natural adicional al interior de la vivienda. Dado que la accesibilidad y la posibilidad de envejecer en casa eran prioridades para nuestros clientes, todos los niveles de la casa están conectados por un ascensor, y todas las puertas, pasillos y duchas están diseñados para facilitar el acceso en silla de ruedas.