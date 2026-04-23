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A diferencia de las montañas Krkonoše y Šumava, de composición más diversa, las montañas Ora fueron hogar casi exclusivamente de población de habla alemana durante el siglo pasado. Tras su expulsión después de 1945, la gente desapareció por completo del paisaje. Las montañas perdieron su esencia. Quienes amaban este lugar se marcharon.

Reconstruir la vida: el antes y el después de una casa en República Checa

Además de quinientos pueblos despoblados, quedaron mil quinientos caseríos abandonados en las laderas. Uno de estos cientos de edificios conservados, relativamente típicos, constituye la base de nuestra intervención.

Tras ser ocupado por los recién llegados, el edificio se utilizó de diversas maneras durante setenta años, con reformas en la planta baja y una infraestructura adaptada. A medida que el potencial del edificio disminuía, fue rodeado gradualmente por una serie de construcciones auxiliares y refugios sin relación alguna, que poco a poco conformaron una pequeña zona recreativa, donde finalmente funcionó un pequeño club de esquí que creó hermosos recuerdos no solo para los niños de la zona. A pesar de todos los intentos de resurrección, su vida latente llegó a su fin, tanto moral como estructuralmente.

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Se brindó la oportunidad de ayudar a revivir esta obra a la firma No Architects: restaurar las instalaciones funcionales de los campamentos de verano locales y los alojamientos familiares de montaña, todo de acuerdo con los estándares contemporáneos.

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La firma decidió abandonar definitivamente la línea de la nostalgia melancólica y el romanticismo superficial de la montaña para turistas egocéntricos. Han pasado setenta años, toda una vida humana, desde la orfandad. Antes de eso, sin embargo, la vida palpitaba en estas laderas. Los vecinos se reunían en la casa, los niños jugaban ruidosamente, el ganado mugía y los artesanos hacían ruido. La gente se sentía como en casa.

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Por lo tanto, los arquitectos querían romper con el mito de una región eternamente abandonada y en decadencia: una narrativa de supervivencia heroica en la región más pobre del país y de permanecer allí a pesar del atractivo de la emigración al interior.

La transformación de la casa

Una historia incompleta que atrae a los visitantes principalmente como testigos de un sufrimiento mítico, con la idea distorsionada de que no encontrarán un alma allí. Se necesitaba crear un lugar que irradiara vida. Un lugar que no se avergüenza de sus necesidades y su carácter contemporáneo. Un lugar que ofrece a niños y familias optimismo durante todo el año, incluso en las duras condiciones de la montaña.

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De este modo, se eligió el blanco para la nueva vida del complejo. Un blanco radical, incluso en la grava de los caminos de tierra. Se colocó una resistente cubierta de acero blanco sobre el edificio antiguo, que, a través del tejado de madera que conecta con la ladera, se transforma en una reluciente estructura de acero blanco sobre el nuevo edificio.

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Por otro lado, se cubrió las ventanas con vidrio irrompible y las enmarcamos con hierro indestructible. Luego, colocamos todo esto sobre una base de piedra local de la montaña Ora, vestigio del pasado. Salpicamos los alrededores con senderos de grava blanca en algunos puntos, añadiendo una pequeña playa junto al estanque.

Pero todo comenzó con la demolición. Se derribó y se retiró todas las estructuras dispersas por la pradera que no habían estado allí antes de la muerte clínica de la soledad original. Tomamos prestadas las piedras adecuadas. Luego unificamos el nuevo programa de construcción en un único volumen coherente, contrastando la antigüedad digna con la juventud lúdica.

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Y lo que no encajaba, se enterró sin piedad en la ladera, de modo que solo quedó una única casa de campo en la ladera del conjunto de casas, compuesta por una vivienda antigua y una nueva conectadas por una terraza cubierta y cerrable, con techos fusionados en una sola capa resistente a la intemperie. Intensificamos la tectónica de chapa metálica con tiras atípicamente estrechas de chapa metálica hecha a medida y múltiples juntas.

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Sin embargo, para tener éxito a largo plazo, también era necesario crear un lugar que no fuera ingenuo y que comprendiera las fuerzas naturales de las montañas a las que se enfrenta, tal como las entendieron las generaciones que nos transmitieron su experiencia siglos antes. Solo así se puede establecerse aquí.

En las montañas de Ora, el verano es corto a ambos lados de la frontera: las últimas heladas pueden ocurrir en junio, y las primeras aparecen ya en septiembre. La temperatura media anual a 900 metros sobre el nivel del mar ronda los 4 °C, con nevadas hasta 100 días al año, y la increíble cifra de 214 días en las crestas.

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En total, la precipitación anual aquí supera el doble de la media nacional. Durante las lluvias torrenciales, el agua suele desbordarse peligrosamente por las laderas húmedas, formando turberas permanentemente anegadas. En general, las montañas de Ora están dominadas por vientos húmedos y fríos del norte y del oeste, que provocan cambios climáticos bruscos. Se producen largas nieblas invernales hasta 124 veces al año. En estas condiciones, sin la seguridad de la infraestructura urbana, las viviendas deben construirse de forma sostenible. No solo deben ser resistentes a la intemperie, sino también capaces de funcionar a largo plazo con bajos costes.

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Por lo tanto, se enterró las tuberías de un colector geotérmico bajo la amplia pradera frente a la casa. La energía acumulada en la ladera gracias al breve sol de verano se utiliza para calentar los edificios y el agua de un pozo recién perforado, que desemboca en una planta de tratamiento de raíces. Todo esto se alimenta con electricidad de una planta fotovoltaica ubicada en el techo verde del edificio agrícola hundido. La electricidad se suministra a través de la sala de máquinas en el sótano recientemente ampliado del edificio antiguo.

Todo en la casa, desde cámaras y luces hasta cerraduras y persianas, se puede controlar de forma remota mediante un complejo sistema integrado conectado vía satélite. La calefacción por suelo radiante de baja temperatura se complementa con enormes chimeneas empotradas, que proporcionan precisamente el tipo de radiación térmica con la frecuencia de la luz solar, tan necesaria en las montañas durante el invierno.

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Y en caso de emergencia, el depósito subterráneo contra incendios bajo el estacionamiento proporcionará agua para extinguir incendios no solo para todo el complejo, sino también, en combinación con el humedal transformado de nuevo en estanque, para los bosques más cercanos.

Las zonas comunes —los interiores de los apartamentos y la casa del conserje— están diseñadas para ser sencillas y acogedoras, pero también resistentes al uso intensivo por parte de los visitantes. Esto incluye incluso a los visitantes más exigentes: niños bulliciosos que corretean alegremente, con el pelo cubierto de humo, los dedos pegajosos de resina y, de vez en cuando, sosteniendo algún hermoso objeto natural en sus manos.