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El barrio High Park de Toronto, Canadá, posee un ritmo familiar: calles arboladas, fachadas eduardianas y un parque que integra la naturaleza en el tejido urbano. Para una familia joven de cuatro miembros, la planta baja de la casa ofrecía poco espacio para respirar: espacios estrechos y desconectados, con escasa luz natural y sin conexión con el jardín.

El nuevo diseño de esta casa transforma la rutina en una experiencia acogedora

La renovación, a cargo de la firma Reign Architects, elimina estas limitaciones, transformando la planta baja en una cálida y continua secuencia de espacios para la cocina, el comedor y la sala de estar, definidos por amplias perspectivas, una rica materialidad y un intuitivo sentido del orden arquitectónico.

El diseño interior de la casa

Desde el principio, el diseño buscó un equilibrio entre funcionalidad y ambiente. Para padres que trabajan en campos creativos, el hogar debía facilitar la vida familiar, a la vez que reflejara una apreciación compartida por la artesanía, las texturas naturales y la serena presencia de la luz. La carpintería, la luz natural y las proporciones se combinan para dar forma al espacio en lugar de simplemente decorarlo, aportando claridad y una calma serena a una modesta vivienda urbana.

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Un muro de ladrillo de doble ancho dividía originalmente la planta principal, separando la cocina de las zonas de estar y bloqueando la luz natural. Su eliminación requirió una importante intervención estructural, pero permitió que el espacio fluyera con mayor libertad.

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Ahora, la circulación se desarrolla de forma natural de adelante hacia atrás, con espacios diferenciados pero visualmente conectados. La reubicación de la cocina en la parte trasera situó la vida familiar cotidiana en el extremo más luminoso de la casa, donde una puerta corredera asimétrica se abre de par en par al jardín e inunda el interior con luz natural.

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En toda la planta principal, la carpintería de roble teñido de carbón actúa como una discreta columna vertebral arquitectónica. Redondea las esquinas, oculta el espacio de almacenamiento, enmarca nichos de exhibición y define los límites de las habitaciones sin recargar visualmente el ambiente.

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En lugar de parecer simples muebles, se integra a la arquitectura, aportando solidez al hogar, guiando el movimiento y ofreciendo una quietud que equilibra la actividad familiar. Una abertura empotrada crea un rincón de mostrador y enmarca una «fotografía viva» del exterior, donde la luz cambiante y la vegetación dan vida al interior como un lienzo en movimiento lento.

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La sobriedad en los materiales aporta calidez y cohesión. El suelo de roble blanco de tablones anchos recorre toda la longitud del espacio, las paredes revestidas de piedra caliza ofrecen un fondo suave y mate, y la piedra de cuarcita aporta sutiles vetas y calidez.

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En la cocina, una repisa de piedra sustituye a los armarios superiores, manteniendo la vista despejada y ofreciendo espacio para objetos decorativos. Una isla curva suaviza las zonas de circulación y convierte la estancia en un punto de encuentro para reunirse, preparar la comida o simplemente relajarse durante el día.

El comedor está diseñado para ofrecer intimidad y comodidad. Un banco empotrado facilita la circulación por la estancia a la vez que crea un ambiente íntimo para las comidas. Los bordes redondeados de la madera, la tapicería de cuero color caramelo y la iluminación escultural generan una sensación de calma táctil que se integra a la perfección con la vida cotidiana de la familia y las reuniones informales.

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La terraza trasera amplía el espacio interior hacia el exterior. Los umbrales a ras de suelo, la tarima de fresno termotratado y la valla de cedro crean un espacio exterior resguardado que expande la superficie útil de la casa. Las nuevas plantas, los cálidos tonos de la madera y la luz filtrada conforman un apacible jardín, un refugio urbano para mañanas tranquilas o largas cenas de verano. El resultado es una casa que se siente más espaciosa de lo que aparenta, con el jardín funcionando como una extensión de la planta principal.

La luz es la protagonista silenciosa. Con un patio trasero orientado al norte y pocas oportunidades para aberturas laterales, la luz natural se convirtió tanto en un desafío como en una fuente de inspiración. La disposición de los ventanales, las superficies reflectantes y los tonos de los materiales dirige la luz a través del interior de forma mesurada y delicada.

Sobre roble, yeso y piedra, el día se despliega en un juego de sombras y colores: sutiles cambios que dan vida a las habitaciones sin esfuerzo. La iluminación artificial es discreta, permitiendo que la arquitectura y sus materiales definan la atmósfera, y que los elementos funcionales más pequeños se perciban como sutiles gestos escultóricos.

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La Casa High Park se adapta a los movimientos de su familia. Desde las mañanas recorriendo la isla hasta las tardes en el jardín, el hogar fomenta la conexión, la tranquilidad y la rutina con igual dedicación. Más que una simple renovación, es un estudio sobre cómo la claridad, la materialidad y la luz natural pueden transformar un interior urbano tradicional en un refugio cálido y contemporáneo, arraigado en su barrio.