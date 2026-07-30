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La atracción por construir desde cero es innegable: ofrece un lienzo limpio, controlable y estéticamente atractivo. Los nuevos edificios tienen el aroma fresco de materiales recién fabricados y siguen procesos de planificación bien definidos. No obstante, esto oculta un problema fundamental: nos han condicionado a valorar lo nuevo por encima de lo existente, equiparando progreso con sustitución en lugar de conservación.

Fotografía: Iván Ortiz.

En cada demolición no solo se borra un edificio, sino también su historia, materiales y recursos valiosos que contiene. En regiones como la nuestra (Latinoamérica), donde los proyectos están diseñados para que duren varias generaciones, la pregunta crucial debería ser, entonces, ¿por qué no aprovechamos lo que ya existe?

Trabajar con edificios existentes puede parecer un desafío, pero ofrece un universo de posibilidades. Para muchos arquitectos, ha pasado de ser un reto a una práctica habitual. Implica observar con atención y tomar decisiones informadas por el contexto en vez de seguir la costumbre.

Fotografía: Iván Ortiz.

Diseñar a partir de lo que está no es una concesión; es una oportunidad. Las estructuras existentes imponen ciertos límites que nos obligan a ser más precisos y atentos. Aquí, la calidad no surge de la imposición, sino de la interacción creativa.

Edificios diseñados con la memoria del lugar

Proyectos como Karper en Molenbeek (Bruselas) y el “Apartamento Paraíso” en São Paulo son ejemplos brillantes de cómo lo existente se puede transformar en algo innovador y valioso, o los proyectos de Reúso y Revitalización de RenoBo, iniciativa de la Secretaría del Hábitat y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) en Bogotá, para la reutilización de espacios y edificaciones ya existentes con miras a revitalizar la ciudad mediante obras integrales de uso mixto, aumentar la oferta de vivienda en ubicaciones estratégicas y aportar a la mitigación del cambio climático. Estos no solo reutilizan materiales y espacios, sino que renuevan la pregunta de qué queremos diseñar a qué ya existe y en qué se puede transformar.

Fotografía: Juan Camilo Roa, cortesía Jotaele Arquitectura.

En el enfoque de estos proyectos se destaca la importancia de reinterpretar los materiales y espacios existentes, descubriendo oportunidades donde otros solo ven limitaciones. Esta evolución en el diseño crea interacciones fascinantes entre lo antiguo y lo nuevo.

Fotografía: Iván Ortiz.

El enfoque hacia la renovación no solo es técnico, sino también filosófico. Nos enfrentamos a retos como normas, procesos y costos, pero la verdadera cuestión es esta: ¿qué tan rápido estamos dispuestos a descartar algo porque ya no lo consideramos útil? Si realmente valoramos los recursos, la energía y el patrimonio cultural, nuestras decisiones comenzarán a cambiar. La demolición dejará de ser la solución fácil y se convertirá en una decisión que necesita justificación.

Fotografía: Iván Ortiz.

No dejaremos de construir cosas nuevas, pero el enfoque está cambiando. Las estructuras existentes ya no son la excepción, sino el punto de partida; no un problema, sino un potencial. Quizás esto también transforme nuestra comprensión de la arquitectura: no solo como la creación de algo nuevo, sino además como la continuación y reinterpretación de lo que ya tenemos.

Fotografía: Iván Ortiz.

Aprender a ver y valorar lo que ya está ahí nos permite construir un futuro que respete y utilice el pasado de manera consciente, integrando prácticas sostenibles y regenerativas para generar un impacto verdaderamente positivo.