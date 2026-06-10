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“La Caja en el Granero” es una pequeña vivienda contemporánea, ubicada en República Checa, insertada libremente en un antiguo granero. El proyecto se concibió como un refugio estacional para el cliente dentro de una finca rural utilizada por su familia. El encargo inicial era abierto: las primeras ideas contemplaban la renovación de la parte residencial de la finca, pero con el tiempo el diseño evolucionó hacia una nueva vivienda independiente ubicada dentro del granero.

Un granero tradicional se convierte en el escenario de una vivienda sostenible y funcional

Un principio fundamental del diseño fue el respeto por la estructura existente y la preservación de su carácter auténtico. El nuevo objeto funciona, por lo tanto, como una inserción contemporánea claramente visible que permanece estructuralmente independiente del granero original.

Un granero tradicional se convierte en el escenario de una vivienda sostenible y funcional

La firma encargada de esta obra, Facha architekti, diseñó un sencillo volumen de madera revestido con una fachada de asfalto negro, cuya forma deriva de la geometría del granero, creando a la vez una tensión entre lo antiguo y lo nuevo.

Un granero tradicional se convierte en el escenario de una vivienda sostenible y funcional

Un motivo importante se convirtió en el eje visual que atraviesa la era del granero abierto hacia el jardín con viejos manzanos y más allá, hacia el paisaje. Este eje se refleja tanto en la distribución como en la posición del gran ventanal panorámico y la mesa del comedor.

Un granero tradicional se convierte en el escenario de una vivienda sostenible y funcional

El diseño de la vivienda

Un granero tradicional se convierte en el escenario de una vivienda sostenible y funcional

La estructura insertada se eleva ligeramente sobre el suelo original del granero, que continúa libremente debajo de ella. Frente al edificio, una superficie de hormigón que se extiende sin interrupciones desde el patio crea una transición entre el exterior, el espacio abierto del granero y el interior.

Un granero tradicional se convierte en el escenario de una vivienda sostenible y funcional

El interior está diseñado con sobriedad, con gestos formales mínimos y énfasis en la materialidad natural. Predomina el contrachapado de abedul, complementado con tableros de MDF teñidos de negro utilizados para el bloque integrado que contiene la cocina, el baño y los espacios de almacenamiento.

Un granero tradicional se convierte en el escenario de una vivienda sostenible y funcional

Estructuralmente, el proyecto es una construcción ligera de entramado de madera con vigas KVH y un sistema de ventilación. Aunque está pensado principalmente para uso estacional, el aislamiento y la calefacción por suelo radiante permiten su habitabilidad durante todo el año. El granero, además, funciona como una barrera climática natural, protegiendo el volumen insertado del sobrecalentamiento y las inclemencias del tiempo.

Un granero tradicional se convierte en el escenario de una vivienda sostenible y funcional

El proyecto representa una adaptación de una estructura existente en lugar de un edificio nuevo, lo que consideramos un aspecto esencial de su sostenibilidad.