Newsletter
Suscribirse
Newsletter
Suscribirse

Este es el ‘showroom’ que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar

Recorrer, entender y sentir. Esta cocina en Medellín, de la marca alemana Nolte Küchen, está diseñada para vivir los detalles, los materiales y las soluciones inteligentes.
  • Autor:
  • Revista Axxis
  • /
  • /
  • Créditos imágenes:
  • Cortesía Productos Arquitectónicos

Artículos destacados

Bogotá se prepara para el encuentro clave de la industria del mueble y la madera

  • /

La arquitectura de la estación de metro Qasr Al Hokm, Arabia Saudita: abierta, luminosa y habitable

  • /
Revista Axxis
Getting your Trinity Audio player ready...

El showroom en Medellín de la compañía Productos Arquitectónicos incorpora una nueva propuesta: Nolte Küchen. Este espacio “fue concebido para que cada visitante pueda recorrer, entender y sentir cómo una cocina se integra al estilo de vida contemporáneo.

Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar
Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar

Más allá de su estética, se vive en cada detalle: soluciones inteligentes, materiales cuidadosamente seleccionados y una arquitectura pensada para la funcionalidad real del día a día”, comentan desde la empresa colombiana.

Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar
Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar

Esta instalación en la capital de Antioquia permite apreciar de cerca los contrastes, las texturas y la precisión que caracterizan a esta marca alemana, “en un ambiente que refleja cómo el diseño puede transformar la forma de habitar los espacios”.

Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar
Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar

En esta cocina, una doble isla, conectada por una barra que sirve como comedor auxiliar, concentra en un extremo los servicios de cocción y, en el otro, los de lavado, separando dos actividades complementarias pero radicalmente distintas.

En esta propuesta, materiales que recrean la piedra y la madera son destacados por una iluminación lineal, como ocurre en el módulo de almacenamiento, donde cada puerta es resaltada verticalmente por la luz.

Nos encanta del ‘showroom’ de Productos Arquitectónicos

Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar
Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar

1. La oportunidad de probar, en vivo y en directo, una cocina de Nolte Küchen.

2. La luz artificial se utiliza para destacar las texturas de los materiales.

3. Este diseño está planteado a partir de la funcionalidad del día a día. 

Comparte este artículo

Otros artículos

¿Viviría aquí? este es el diseño del nuevo ícono residencial de lujo en Canadá

La firma II By IV Desing presenta Aqualuna, la última y más ambiciosa entrega arquitectónica de la emblemática comunidad Bayside

Vivir en el agua: así es Nueva Venecia, el pueblo que flota

En el Complejo Lagunar de Ciénaga Grande (Magdalena), hay tres pueblos palafitos levantados por pescadores. Así es como se construyen para resistir la inclemencia del clima y del tiempo.

¿Quisiera diseñar una cabaña? Una idea de diseño simple, pero potente

"En República Checa, esta cabaña prioriza la comodidad y el estilo de vida al tiempo que integra energía geotérmica, paneles solares y paisajismo local. Una fusión ejemplar entre arquitectura, tradición y sostenibilidad. "

Suscríbase a nuestro newsletter

Para recibir todo nuestro contenido

Nombres
Correo electrónico
Suscribirse
Newsletter