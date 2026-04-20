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El showroom en Medellín de la compañía Productos Arquitectónicos incorpora una nueva propuesta: Nolte Küchen. Este espacio “fue concebido para que cada visitante pueda recorrer, entender y sentir cómo una cocina se integra al estilo de vida contemporáneo.

Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar

Más allá de su estética, se vive en cada detalle: soluciones inteligentes, materiales cuidadosamente seleccionados y una arquitectura pensada para la funcionalidad real del día a día”, comentan desde la empresa colombiana.

Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar

Esta instalación en la capital de Antioquia permite apreciar de cerca los contrastes, las texturas y la precisión que caracterizan a esta marca alemana, “en un ambiente que refleja cómo el diseño puede transformar la forma de habitar los espacios”.

Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar

En esta cocina, una doble isla, conectada por una barra que sirve como comedor auxiliar, concentra en un extremo los servicios de cocción y, en el otro, los de lavado, separando dos actividades complementarias pero radicalmente distintas.

En esta propuesta, materiales que recrean la piedra y la madera son destacados por una iluminación lineal, como ocurre en el módulo de almacenamiento, donde cada puerta es resaltada verticalmente por la luz.

Nos encanta del ‘showroom’ de Productos Arquitectónicos

Este es el 'showroom' que convierte la cocina en un espacio para experimentar el habitar

1. La oportunidad de probar, en vivo y en directo, una cocina de Nolte Küchen.

2. La luz artificial se utiliza para destacar las texturas de los materiales.

3. Este diseño está planteado a partir de la funcionalidad del día a día.