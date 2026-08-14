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Así están cambiando los materiales, la construcción y la sostenibilidad en Colombia

Eternit habla sobre materiales, economía circular y nuevas soluciones para una arquitectura que busca reducir su impacto ambiental.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
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  • Créditos imágenes:
  • Cortesía Eternit

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Con más de 80 años de trayectoria en Colombia, Eternit ha acompañado la evolución de la construcción y, al mismo tiempo, ha transformado sus propios procesos para responder a los nuevos retos de la industria. Durante este episodio de AXXIS conversando con, la compañía comparte cómo la sostenibilidad ha dejado de ser una tendencia para convertirse en un eje de innovación, desde el desarrollo de productos con información ambiental verificable hasta la incorporación de materiales reciclados en sus procesos de producción.

La propuesta de Eternit

Uno de los temas centrales de la conversación es precisamente el aprovechamiento de los recursos. Eternit incorpora más de 1.500 toneladas de cartón y bolsas de cemento recicladas en la producción de sus placas, además de utilizar un 65 % de resinas recicladas provenientes de la industria flexográfica. A esto se suman las posibilidades que ofrece la construcción en seco, un sistema que permite optimizar materiales, reducir desperdicios y transformar los tiempos y procesos tradicionales de una obra.

Eternit, materiales sostenibles
Crédito de la foto: Iva Rajovic, Unsplash.

La conversación también plantea una pregunta hacia el futuro: ¿cómo seguir innovando sin comprometer los recursos del planeta? Para Eternit, la respuesta está en continuar ampliando su portafolio, desarrollar soluciones con mejores desempeños ambientales y entender que el confort, el diseño y la sostenibilidad pueden formar parte de una misma arquitectura. Una mirada que demuestra que el futuro se construye desde las decisiones que tomamos hoy.

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