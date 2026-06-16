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Dos Latitudes es la intervención presentada por TARQ Studio en Casa Decor Madrid 2026, una de las plataformas más influyentes del diseño y el interiorismo en Europa. Por primera vez, una práctica de diseño colombiana hizo parte de la prestigiosa muestra madrileña, logrando además uno de los reconocimientos más importantes de la edición: el Premio Extraordinario Ángeles Barbería, otorgado a una de las propuestas debutantes más sobresalientes entre 47 participantes.

Este es el estudio colombiano que hace historia en Casa Decor Madrid 2026

La obra propone una reinterpretación del espacio doméstico como territorio de encuentro. Concebido para recibir, conversar y celebrar, el proyecto desplaza la atención del descanso hacia la experiencia compartida, convirtiendo la hospitalidad en el verdadero centro de la arquitectura interior.

Eduardo Torrente de TARQ Studio. Crédito de la foto: German Saiz.

Ubicado en una casa palacio del siglo XIX en el histórico Barrio de Las Letras de Madrid, el proyecto establece un diálogo sutil entre contextos geográficos, tradiciones culturales y formas de habitar. Su nombre resume precisamente esa intención: conectar dos territorios, dos historias y dos maneras de entender la materia a través de un mismo espacio.

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El diseño y concepto de la propuesta

La propuesta se desarrolla a partir de una secuencia espacial. Una antesala conduce hacia un bar doméstico que funciona como corazón del proyecto, evocando la atmósfera íntima de un speakeasy contemporáneo.

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La referencia al gabinete europeo —tradicionalmente concebido como un lugar para coleccionar, estudiar y conversar— se actualiza aquí como un espacio donde objetos, materiales y personas construyen una experiencia común.

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Fiel a la filosofía de TARQ Studio, la materialidad se convierte en el principal lenguaje narrativo. El estudio, reconocido por trabajar desde el oficio, los procesos productivos y el valor cultural de los materiales, construye una atmósfera donde cada elemento posee una historia propia.

En el proyecto se integró revestimientos de DURSTONE, superficies de NEOLITH, piezas cerámicas de Studio Wild Orange y una escultura de Rafa Abdón que conviven con mobiliario y objetos desarrollados junto a diseñadores y artesanos de Colombia y México.

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Además, la composición espacial se apoya en una paleta de tonos tierra, planos continuos y una iluminación controlada que acompaña el recorrido. También, un volumen central, ligero y permeable, organiza la suite permitiendo diferentes grados de intimidad sin fragmentar la experiencia.

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Por otro lado, uno de los aspectos más importantes de esta obra es el concepto cultural que se convierte en una experiencia tangible y de este modo, la relación entre Latinoamérica y Europa es una construcción material.

Elementos especiales de la obra

Una de las piezas más significativas es la mesa elaborada en werregue, una técnica ancestral de cestería desarrollada por el pueblo Wounaan del Chocó. Tradicionalmente utilizada para almacenar alimentos y transportar agua, aquí se transforma en el centro de la reunión doméstica.

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Del mismo modo, la atarraya —red de pesca utilizada por comunidades ribereñas— deja de cumplir una función utilitaria para convertirse en un elemento arquitectónico capaz de delimitar y filtrar el espacio.

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El diálogo entre tradición continúa en el tapete de fique intervenido con hilos metálicos y en las piezas de mobiliario elaboradas con madera recuperada de ríos colombianos, combinada con acero.

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Los paneles curvos de fórmica metálica refuerzan esta narrativa al evocar el océano Atlántico como territorio de conexión. Sus superficies reflejan y distorsionan la luz, construyendo una presencia cambiante que remite a la idea de tránsito entre continentes. A su alrededor, los tonos rojizos que recubren muros y techos introducen una dimensión emocional vinculada al origen y a la memoria material.

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Igualmente, en esta obra, el arte completa la experiencia. Dentro de los detalles que hacen especial el concepto de Dos Latitudes una máscara que explora la identidad y una lámpara de piedra volcánica organiza la iluminación. Las cortinas, por su parte, difuminan los límites entre arquitectura, diseño y arte, envolviendo el espacio en una atmósfera.

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La presencia de TARQ Studio en Casa Decor representa mucho más que una participación, comparte la idea de que el espacio genera vínculos, activa la memoria y construye experiencias significativas. La propuesta demuestra que el diseño puede funcionar como un puente entre geografías, tradiciones y formas de habitar.