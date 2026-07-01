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La marca «Tirol» reúne y visibiliza la calidad y las fortalezas de la región. Hace tangibles los diversos atractivos del Tirol y resalta aquellos aspectos que contribuyen a una alta calidad de vida en el entorno alpino. Para contar esta historia en términos espaciales, surgió la idea de crear una tienda que presentara esta diversidad tanto a los residentes como a los visitantes, ofreciendo un espacio para productos culinarios y no alimenticios de la marca y de productores tiroleses seleccionados, junto con artistas regionales de diversas disciplinas.

Un recorrido por la cultura alpina: una tienda que convierte las tradiciones en una vivencia

La ubicación elegida para este híbrido de cafetería, bar y tienda conceptual es Burggraben en Innsbruck, Austria, estrechamente vinculado al casco antiguo orientado al turismo. La tarea, a cargo de la firma Büro Schmücking, consistía en hacer que la totalidad del Tirol fuera perceptible espacialmente.

Detalles de la tienda

El proyecto se nutre de asociaciones tanto personales como colectivas, por ejemplo, el aroma a hierba seca en prados alpinos bañados por el sol, la superficie rugosa de un banco de cabaña o el calor de una estufa de azulejos, pero también la densidad urbana, el movimiento y la vitalidad de Innsbruck, como en el bullicio del Bögenfest o en la plaza del pueblo. Estas tensiones conforman la base conceptual del diseño.

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En el centro del espacio se alza un muro de roca compuesto por paneles de hormigón prefabricado de colores. Los distintos tonos y texturas superficiales abstraen las capas geológicas del Tirol, transformándolas en un relieve arquitectónico.

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Los espacios de sombra entre los paneles no solo son estructurales, sino que también funcionan como un sistema integrado para exposiciones e iluminación. De este modo, el muro se convierte en un soporte para un contenido cambiante.

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Este motivo se repite en el mobiliario del bar y la caja, cuyos pilares están hechos con los mismos paneles de hormigón. El rojo evoca las históricas piedras de fregar del casco antiguo de Innsbruck, conectando con la brecha de Höttingen, un material de origen local. Estas referencias se mantienen deliberadamente fragmentarias, integradas en lugar de exhibidas.

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Otro elemento distintivo consiste en tres campos de tejas de alerce suspendidas verticalmente. Estas remiten a la arquitectura vernácula de la región alpina, mitigando simultáneamente el efecto de sala de cuatro metros de altura y estructurando el espacio en zonas. Las tejas funcionan como elementos atmosféricos y espaciales.

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Un acento diferente en esta obra es el llamado Muro del Pulso: un muro de listones de madera maciza que representa de forma abstracta el valle del Inn, entendido como un elemento definitorio de la identidad de la marca Tirol. Refleja el espectro topográfico y cultural de la región.

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El conjunto se complementa con una sala pintada completamente de rojo, un espacio de contraste deliberado que alberga exposiciones rotativas de arte contemporáneo y artesanía tradicional. Incluso en los detalles más pequeños —consolas, iluminación o mesas— se expresa la interacción de dualidades.

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El proyecto se ubica en un edificio con estructura de hormigón armado diseñado por Henke und Schreieck Architects. Las instalaciones técnicas del edificio cumplen con los estándares energéticos actuales, incluyendo una bomba de calor con pozo profundo, calefacción por suelo radiante y techos termoactivados. El suelo de hormigón pulido realza la sobria paleta de materiales y permite una implementación eficiente.

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El espacio de aproximadamente 250 m² se organiza mediante estas intervenciones sin estar dividido en zonas rígidas. Las funciones individuales permanecen claras, pero emergen orgánicamente de una composición espacial cohesiva moldeada por la materialidad, la construcción y la memoria.