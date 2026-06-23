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Este espacio se construye desde la calma material de la madera y una gama de tonos neutros y verdes que evocan naturaleza y serenidad. La composición hace oda a la fluidez: un ambiente donde cada elemento parece desplazarse sutilmente dentro de una atmósfera orgánica, ligera y equilibrada.

Diseñar espacios con naturalidad

Diseñar el espacio como un ambiente vivo: materiales naturales y tonalidades en verde

La silla, referencia Tiyana, y la mesa de sala denominada Tikuene, son de Quinta Edición; objeto de madera tallado Reino Uno, de la marca Studio Col; trompo y cerámica, de Diamantina & La Perla; collar, colección Carmen, de Pi Project; en el piso, a la izquierda, escultura, de Miriam Márquez; a la derecha, jarrón Jamak, de Nina Rústika Cerámica, todo lo anterior disponible en 902 Showroom.

Diseñar el espacio como un ambiente vivo: materiales naturales y tonalidades en verde

El biombo natural negro, el cojín beige flecos y el centro mesa café rattan, están disponibles en la tienda de Jamar. El tapete, referencia Dune, es de Tejidos LAV.