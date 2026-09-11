Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

En Mouans-Sartoux, en las colinas que dominan Cannes, Marcoux Mathern & Associés ha reinventado una villa de los años 80, convirtiéndola en una residencia de lujo. Integrada en el paisaje mediterráneo, la intervención del estudio ha transformado la estructura existente en una experiencia habitable donde los materiales, la luz y el espacio se combinan para crear un nuevo arte de vivir.

Una villa en Francia se convirtió en una residencia de lujo integrada en el paisaje mediterráneo

Villa Elaïa se alza en un terreno protegido de tres hectáreas, salpicado de olivares y pinos marítimos. Aquí, Marcoux Mathern & Associés emprendió un proyecto tan delicado como apasionante: modernizar un estilo arquitectónico regional de los años 80 sin perder su esencia. La preservación estructural, el respeto por el entorno natural y la realce del carácter existente guiaron toda la intervención, concebida con vistas a su futura comercialización.

Una villa en Francia se convirtió en una residencia de lujo integrada en el paisaje mediterráneo

Sobre el diseño de la villa

En el corazón del proyecto, un toque contemporáneo único marca la pauta: una galería exterior con estructura metálica, revestida de bronce y celosías de madera, conecta ahora la villa principal con la villa de invitados. Este volumen, audaz pero sobrio, dialoga con las fachadas más tradicionales y reafirma el sello contemporáneo del estudio.

Una villa en Francia se convirtió en una residencia de lujo integrada en el paisaje mediterráneo

«El verdadero reto consistió en modernizar por completo un estilo arquitectónico de los años 80, conservando su esencia», explica Pierre-Guillaume Mathern, arquitecto y socio responsable del proyecto. «No queríamos alterar el carácter de esta villa tradicional, sino revelar su potencial: un espacio abierto y fluido integrado en el paisaje. Nuestra intervención se centra en un gesto contemporáneo, audaz pero sobrio, que dialoga con la estructura existente, en lugar de sustituirla».

Una villa en Francia se convirtió en una residencia de lujo integrada en el paisaje mediterráneo

En el interior, la transformación es radical. La distribución original da paso a amplias estancias diáfanas, donde se expresa una circulación fluida, salpicada de elementos diseñados a medida. Las mamparas, que se han convertido en un motivo recurrente, envuelven sutilmente las columnas estructurales y estructuran rítmicamente las vistas sin obstruir en ningún momento las perspectivas. Un suelo de parqué, creado específicamente para el proyecto, se coloca de forma irregular, aportando una sutil vitalidad a los espacios abiertos.

Una villa en Francia se convirtió en una residencia de lujo integrada en el paisaje mediterráneo

La paleta de colores —una gama de tonos beige, chocolate y bronce— se expresa a través de una variedad de materiales refinados: estucos minerales de contornos redondeados, micromosaicos en los baños y travertino con cavidades rellenas de resina transparente en la suite principal. Cada dormitorio cuenta con su propio baño de diseño personalizado, creando un estilo coherente a la vez que ofrece un ambiente único en cada espacio.

Una villa en Francia se convirtió en una residencia de lujo integrada en el paisaje mediterráneo

Una residencia para alojar

Una villa en Francia se convirtió en una residencia de lujo integrada en el paisaje mediterráneo

Diseñada para la hospitalidad, la villa ofrece amplias comodidades pensadas para el confort: una sala de cine, un gimnasio, una oficina privada, una bodega oculta tras una mampara de cristal en el vestíbulo y un espacio exterior completamente rediseñado alrededor de la piscina. Nuevas zonas sociales se integran en el paisaje: una casa de piscina, un salón junto a una ruina conservada, una pista de petanca, un parque infantil y una zona de prácticas de golf.

Una villa en Francia se convirtió en una residencia de lujo integrada en el paisaje mediterráneo

«Para esta villa, era fundamental, por supuesto, cumplir con todos los requisitos funcionales, pero queríamos ir más allá», subraya el arquitecto. «Cada espacio debía tener su propia personalidad, su propio detalle único. Trabajamos con materiales, texturas y luz para que la villa contara una historia: la de un lugar transformado, pero sin renunciar a sus orígenes. Esta búsqueda de un equilibrio entre individualidad y universalidad guió cada una de nuestras decisiones».

Una villa en Francia se convirtió en una residencia de lujo integrada en el paisaje mediterráneo

Villa Elaïa se inspira en el carácter mediterráneo de su entorno: los materiales naturales —madera, piedra y vegetación— extienden la presencia del paisaje a los espacios habitables, mientras que una serie de áreas al aire libre invitan a los residentes a disfrutar plenamente de la finca.

Una villa en Francia se convirtió en una residencia de lujo integrada en el paisaje mediterráneo

Combinando el patrimonio conservado con llamativos toques contemporáneos, Marcoux Mathern & Associés ha creado una transformación meticulosa y de gran valor arquitectónico con este proyecto, listo para recibir a sus futuros residentes.