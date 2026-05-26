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Esta casa, ubicada en República Checa, había pertenecido por las generaciones de una familia, quien finalmente heredo esta vivienda, la recibió en un estado ruinoso: el techo tenía goteras, algunos se estaban derrumbando y faltaban secciones enteras en algunas zonas.

Una vivienda en ruinas se transformó en una casa-bar construida desde la reutilización

El proceso de renovación duró 8 largos años. La interminable renovación estuvo marcada por la falta de fondos, el mal estado de la artesanía tradicional y la COVID-19, cuando el mundo entero se detuvo junto con la construcción.

Una vivienda en ruinas se transformó en una casa-bar construida desde la reutilización

Primero, la casa necesitaba ser estabilizada. Toda la estructura fue apuntalada con tirantes de acero; la bóveda derrumbada fue reconstruida por un maestro albañil experimentado; y el techo derrumbado —por donde el agua se filtraba a raudales y donde el cuerpo fructífero local de Serpula lacrymans era lo suficientemente grande como para cocinar una sartén entera de setas— fue reemplazado por una losa de hormigón.

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La renovación de la casa

El elemento más exigente fue la estructura del tejado: un desván de tres niveles para secar lúpulo, típico de Žatec. Probablemente se usaba para secar lúpulo; las marcas en las vigas sugieren que alguna vez los trabajadores contaban sacos allí.

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En la renovación de esta casa, a cargo de la firma ORA, se reutilizaron baldosas y puertas viejas, vigas y ladrillos. Así mismo, se usaron materiales de desecho no deseados, que muestran claramente signos de desgaste.

Debajo de las baldosas centenarias del suelo hay calefacción por suelo radiante, y detrás del yeso irregular están todas las instalaciones modernas.

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Los nuevos usos y las normas vigentes exigían nuevas puertas resistentes al fuego. Por ello, buscaron un diseño y una mano de obra que igualaran la calidad de la obra original, pero que a la vez fuera una interpretación contemporánea de las puertas paneladas.

Las ventanas presentan perfiles y divisiones clásicas. Donde se modificaron las aberturas, las ventanas se reinterpretaron, con perfiles diseñados por el arquitecto. No pretenden destacar por contraste, sino integrarse en el conjunto.

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El concepto de la transformación de esta vivienda es «fusión». La atmósfera de la casa pretende ser relajante. Como llegar a casa de tu abuela un domingo. Lo nuevo y lo viejo se mezclan aquí, como si las superficies y los fragmentos se hubieran ido acumulando durante siglos.

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Por otro lado, un programa sostenible para la casa fue un reto tan grande como la propia renovación. Se quería que la obra cobrara vida, que estuviera abierta al público y que dejara su huella en el mapa de Žatec, que desde entonces ha sido inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

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Por esto, los propietarios contrataron al maestro cervecero de FALKON Flying Brewery y lo entusiasmaron con el nuevo bar. El bar y su interior son parte integral de la casa. La sala de degustación se integra perfectamente con el concepto de renovación. La calidad de la cerveza artesanal y la forma en que se sirve combinan con la atmósfera que emana la casa.

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La casa también ofrece alojamiento para viajeros y visitantes en varios apartamentos, mientras que nosotros mismos la usamos como casa de vacaciones.