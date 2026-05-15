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Ideas para crear interiores donde cada elemento tenga intención y presencia

Cada elemento, en conjunto o individual, tiene un mismo discurso: diseño que trasciende la función.
  • Autor:
  • Revista Axxis
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  • Créditos imágenes:
  • Iván Ortiz. Producción: Natali Barrero

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Revista Axxis
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En los interiores, el diseño ya no responde únicamente a una necesidad funcional. Cada pieza puede convertirse en parte de un lenguaje visual que aporta identidad, emoción y carácter al espacio.

En esta composición, las formas orgánicas, los materiales naturales y los acentos de color dialogan entre sí para demostrar cómo el diseño puede construir atmósferas dinámicas y expresivas, donde cada elemento, individualmente o en conjunto, trasciende su función cotidiana para convertirse en experiencia.

Diseño, forma y carácter en un mismo espacio

Cuentas beige, de resina y cordón de yute; consola, referente Arizona; afiche vintage, Cuervo; en el espejo, escultura, titulada Arco Mármol Travertino; cuenco Cuentas, todo lo anterior disponible en Solero.

Diseño de interiores, piezas y objetos
Ideas para crear interiores donde cada elemento tenga intención y presencia

Espejo naranja, referencia H-02; silla roja C-06, ambos de la marca Moba. Sobre la consola, lámpara Eclipse; en el piso, lámpara Lugna, ambas de Vintario. Tapete Libba, de Tejidos LAV.

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