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Estos inusuales muebles japoneses inspiran con sus formas y colores

A través de su concepto de “Diseño Ingenioso”, NII propone muebles dinámicos y configurables que buscan transformar los entornos laborales en espacios más creativos, abiertos y colaborativos.
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  • Con información de V2com
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Revista Axxis
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NII, una marca japonesa de mobiliario de oficina, ha elegido el Salone del Mobile Milano 2026 como escenario para su primera presentación fuera de Japón. La marca nació dentro de ITOKI Corporation, fundada en 1890 y con más de 130 años de trayectoria en el diseño de muebles y espacios de trabajo en Japón. Guiada por la misión «Diseñamos el mañana. Diseñamos el estilo de trabajo», ITOKI ha desarrollado una visión a largo plazo centrada en la evolución del trabajo y sus entornos.

Estos inusuales muebles japoneses inspiran con sus formas y colores
Estos inusuales muebles japoneses inspiran con sus formas y colores

En Milán, NII se relaciona con la comunidad internacional del diseño a través de cuatro series de AMDL CIRCLE, Todd Bracher, Rodolfo Agrella y Jun Aizaki / CRÈME. En la exposición, NII presentará piezas presentados previamente en Japón, junto con nuevos diseños para 2026, incluyendo obras de Industrial Facility, ofreciendo un adelanto de la próxima serie.

Estos inusuales muebles japoneses inspiran con sus formas y colores
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Diseño ingenioso: muebles que cultivan la creatividad y la imaginación.

Estos inusuales muebles japoneses inspiran con sus formas y colores
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Los espacios de trabajo toman forma a través de las relaciones, el movimiento y las posibilidades en constante evolución. Por ello, la firma interpreta esta transformación a través de su concepto de Diseño Ingenioso, en el que desarrollan mobiliario que fomenta la comunicación, la colaboración y la imaginación en entornos compartidos.

Estos inusuales muebles japoneses inspiran con sus formas y colores
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El diseño de esta colección apuesta por la flexibilidad y la configurabilidad dinámica, creando espacios que promueven la interacción y el intercambio colectivo.

Estos inusuales muebles japoneses inspiran con sus formas y colores
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Bajo la dirección creativa de Hirotaka Tako, NII amplía el legado de ITOKI —plasmado en el principio de Tecnología y diseño basado en las necesidades de las personas — traduciéndolo en un enfoque de investigación centrado en la experiencia humana dentro del espacio público.

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