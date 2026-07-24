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Revista Axxis
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A menudo, los espacios más memorables son aquellos que encuentran el equilibrio entre materiales, formas y una selección de elementos. Esta propuesta, protagonizada por tonos claros, madera natural, cerámica artesanal y textiles de gran calidad, demuestra cómo una composición serena puede aportar calidez, personalidad y elegancia sin recurrir al exceso. Recurrimos al ya clásico «menos es más». Una invitación a descubrir el valor de diseñar con intención y a inspirarse en la belleza de lo esencial.
Este es un ambiente que curamos e instalamos en AXXIS para darle una inspiración a nuestros lectores sobre cómo pueden decorar en sus propias casas o proyectos de remodelación o decoración. A continuación, el resultado fotográfico y la lista completa de los elementos que lo componen.
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Elementos claves para un diseño sereno
La silla, referencia Escarabajo, de madera de roble nativo y acabado en poliuretano negro, es diseñada y desarrollada por Yoko. La luminaria de cerámica, pieza de tres cuerpos, que evoca las líneas del art déco, es de Carlos Saldarriaga. La mesa Atria; accesorio Centro de mesa, lo encuentra disponible en Jamar. El tapete Signature, es de Tejidos LAV.
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