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¿Todavía podemos decir que menos es más? En este ambiente AXXIS, la respuesta es sí

Una paleta luminosa, materiales naturales y una composición depurada demuestran que no todo es cantidad.
  • Autor:
  • Iván Ortiz. Producción: Natalí Barrero
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  • Créditos imágenes:
  • Revista AXXIS

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Así es el colorido apartamento de una arquitecta manizaleña en Bogotá

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Revista Axxis
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A menudo, los espacios más memorables son aquellos que encuentran el equilibrio entre materiales, formas y una selección de elementos. Esta propuesta, protagonizada por tonos claros, madera natural, cerámica artesanal y textiles de gran calidad, demuestra cómo una composición serena puede aportar calidez, personalidad y elegancia sin recurrir al exceso. Recurrimos al ya clásico «menos es más». Una invitación a descubrir el valor de diseñar con intención y a inspirarse en la belleza de lo esencial.

Este es un ambiente que curamos e instalamos en AXXIS para darle una inspiración a nuestros lectores sobre cómo pueden decorar en sus propias casas o proyectos de remodelación o decoración. A continuación, el resultado fotográfico y la lista completa de los elementos que lo componen.

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Elementos claves para un diseño sereno

Diseño interior con elementos claves
¿Todavía podemos decir que menos es más? En este ambiente AXXIS, la respuesta es sí

La silla, referencia Escarabajo, de madera de roble nativo y acabado en poliuretano negro, es diseñada y desarrollada por Yoko. La luminaria de cerámica, pieza de tres cuerpos, que evoca las líneas del art déco, es de Carlos Saldarriaga. La mesa Atria; accesorio Centro de mesa, lo encuentra disponible en Jamar. El tapete Signature, es de Tejidos LAV

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