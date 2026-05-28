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Piezas verticales para un espacio sofisticado y en equilibrio

Cada pieza está dispuesta para generar ritmo y continuidad a través de su verticalidad.
  • Autor:
  • Revista Axxis
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  • Créditos imágenes:
  • Iván Ortiz. Producción: Natali Barrero. Locación: Jamar

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Revista Axxis
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En esta escena, cada pieza se dispone como parte de una secuencia continua que organiza el espacio, define el ritmo de la fachada y acentúa la percepción de altura y ligereza.

Esta estrategia permite construir un diseño interior dinámico, donde la repetición produce movimiento y continuidad visual, mientras la relación entre llenos, vacíos y luz transforma la manera en que el edificio se percibe y se recorre.

Diseño con piezas estratégicas

Diseño interior con piezas verticales
Piezas verticales para un espacio sofisticado y en equilibrio

Bifé, referencia Berlín; cuadro Black Formas; en el piso, figura denominada Plata Globo, todo lo anterior lo encuentra disponible en Jamar. Silla, Erti, de Quinta Edición; perchero Servero, disponible en Moblar; sobre el bifé, candelabro por tres, de Fabien Capello, todo lo anterior en el pop-up en Bogotá, de 902 Showroom. Tapete, referencia Castro, de Tejidos LAV.

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