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En esta escena, cada pieza se dispone como parte de una secuencia continua que organiza el espacio, define el ritmo de la fachada y acentúa la percepción de altura y ligereza.

Esta estrategia permite construir un diseño interior dinámico, donde la repetición produce movimiento y continuidad visual, mientras la relación entre llenos, vacíos y luz transforma la manera en que el edificio se percibe y se recorre.

Diseño con piezas estratégicas

Piezas verticales para un espacio sofisticado y en equilibrio

Bifé, referencia Berlín; cuadro Black Formas; en el piso, figura denominada Plata Globo, todo lo anterior lo encuentra disponible en Jamar. Silla, Erti, de Quinta Edición; perchero Servero, disponible en Moblar; sobre el bifé, candelabro por tres, de Fabien Capello, todo lo anterior en el pop-up en Bogotá, de 902 Showroom. Tapete, referencia Castro, de Tejidos LAV.