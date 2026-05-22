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En los últimos años, el diseño de interiores ha dejado de entenderse únicamente como un ejercicio estético para convertirse en una herramienta capaz de construir experiencias, generar vínculos y activar nuevas formas de interacción.

902 Showroom presenta en Bogotá una nueva forma de vivir el diseño

En sectores como el retail, la gastronomía y la hospitalidad, los espacios físicos atraviesan una transformación en la que el ambiente, la narrativa y la sensorialidad son tan importantes como los objetos que los habitan.

De acuerdo con el informe The Future of Retail de Deloitte, las tiendas físicas están migrando hacia formatos donde la experiencia ocupa el lugar principal, ya que los consumidores buscan explorar, permanecer, descubrir y conectar emocionalmente con las marcas. De este modo, el diseño ha empezado a entenderse como parte de un ecosistema más amplio que involucra contexto, identidad y comunidad.

902 Showroom presenta en Bogotá una nueva forma de vivir el diseño

Es precisamente desde esa lógica que nace la llegada de 902 Showroom a Bogotá. La marca de diseño, fundada en Medellín hace 16 años por Claudia Correa y Francisco Agudelo, inaugura un pop-up efímero en Romeo, ubicado en la Calle 85 #12-90, cuarto piso, un espacio que durante varias semanas reunirá diseño contemporáneo, gastronomía y programación cultural.

La historia de 902 comenzó de manera casi experimental. El nombre proviene del apartamento 902, un lugar que funcionó inicialmente como showroom y punto de encuentro para diseñadores, artesanos y creativos.

902 Showroom presenta en Bogotá una nueva forma de vivir el diseño

Con el tiempo, ese ejercicio evolucionó hasta convertirse en una empresa enfocada en la creación, fabricación y comercialización de muebles y objetos que integran procesos artesanales con diseño contemporáneo.

A lo largo de su trayectoria, 902 ha trabajado junto a arquitectos e interioristas en proyectos comerciales donde el diseño no solo cumple una función estética, sino que actúa como un elemento central en la experiencia de quienes habitan y recorren esos espacios.

902 Showroom presenta en Bogotá una nueva forma de vivir el diseño

El pop-up en Bogotá busca ser un espacio abierto al público. Durante su permanencia, el espacio contará con conversatorios sobre diseño, talleres enfocados en procesos artesanales, sesiones de vinilos y una propuesta gastronómica desarrollada junto a Romeo.

902 entiende el diseño como un puente entre tradición y contemporaneidad. “Nos interesa que cada pieza conserve la huella de quien la hace y, al mismo tiempo, dialogue con la vida cotidiana de quienes la habitan. Ahí es donde el diseño cobra sentido: cuando logra conectar historias, oficios y espacios”, explica Claudia Correa, cofundadora de la marca.

902 Showroom presenta en Bogotá una nueva forma de vivir el diseño

El paso de 902 Showroom por Bogotá se suma así a una conversación más amplia sobre la evolución de los espacios comerciales y culturales en Colombia a través de colaboraciones con artistas, marcas locales y artesanos.

Horarios para visitar el showroom de 902