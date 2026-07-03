Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

“Para este proyecto residencial, Jorge Lizarazo —diseñador textil responsable del interiorismo de esta obra— nos encargó un piso de madera con especificaciones precisas: debía ser muy largo y ancho —de 45 centímetros por 4,50 metros— y, además, las piezas no podían tener nudos”, recuerda Marcelo Albornoz, gerente general de Albornoz, compañía especializada en pisos, al hablar sobre este apartamento ubicado en Bogotá.

El piso de este apartamento implicó revisar miles de metros cuadrados de roble europeo

Al ser un piso premium de madera natural, roble europeo de gran formato, su proceso de producción pasó por un complejo sistema de selección para lograr las piezas sin nudos. “En esta obra instalamos cerca de 450 metros cuadrados, pero para obtenerlos tuvimos que inspeccionar cerca de 3.500 metros cuadrados”, recuerda Marcelo.

El piso de este apartamento implicó revisar miles de metros cuadrados de roble europeo

Para lograr este requerimiento tan específico, Albornoz contactó a la empresa española Grato, firma con una amplia experiencia en la producción de pisos de madera. “Estamos en la capacidad de conseguir lo que el cliente requiera, gracias a que tenemos contacto con las marcas más representativas de Europa. Además, tratamos de prestar este servicio sin desbordar los costos y, obviamente, con la más alta calidad”, explica Albornoz.

El piso de este apartamento implicó revisar miles de metros cuadrados de roble europeo

Y precisamente esa atención personalizada es uno de los diferenciales de esta compañía en el mercado nacional. “Nuestro objetivo es ayudar a los arquitectos y diseñadores a hacer realidad su visión, sin que esto signifique que deban afectar su presupuesto”, asegura. Instagram: @pisosalbornoz.

El piso de este apartamento implicó revisar miles de metros cuadrados de roble europeo

Nos encanta de la propuesta de Pisos Albornoz para este apartamento

1. El nivel de personalización de estos pisos de roble europeo de gran formato.

2. Para lograr pisos sin nudos, hicieron una extensa revisión de miles de metros cuadrados.

3. Este piso lo instalaron con la técnica de junta perdida, en la que las líneas de unión entre las piezas no coinciden perfectamente.