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En pleno corazón de Piacenza, un palacio que susurra historias del siglo XIX se convierte en el escenario de un proyecto de interiorismo diseñado a detalle. Más allá de la mera estética, un auténtico renacimiento. La Casa di Babette, fundada por los arquitectos Cinzia Russo y Fabio Inzani, transforma la residencia de 300 m² en la planta noble en un moderno hogar. Espacios que vibran con un rico pasado, diseñados en torno a las necesidades de una joven emprendedora con tres hijos pequeños y un enérgico labrador.

Un palacio del siglo XIX renace como un casa familiar llena de historia y color

El encargo era claro: un hogar libre, sin exceso de muebles, capaz de adaptarse a la vida diaria de los niños sin sacrificar la proporción, la elegancia ni la identidad. Espacios para habitar con naturalidad, donde el juego se integrara en la vida doméstica sin sentirse fuera de lugar.

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Convertir el hogar en un espacio apto para niños se convirtió así en uno de los principios rectores más importantes del proyecto: un hilo conductor en la distribución, la elección del mobiliario, la búsqueda de superficies duraderas y la creación de un equilibrio entre libertad y protección.

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«El cliente depositó toda su confianza en nosotros, lo que nos dio plena seguridad. La situación ideal para abordar un proyecto exigente en muchos sentidos: además de las necesidades de la familia, nos enfrentábamos a una casa de diseño decididamente clásico que debíamos rediseñar en un tiempo récord de tan solo ocho semanas», relata Cinzia Russo. Un verdadero reto para el dúo de arquitectos, en una estimulante tensión entre la extrema libertad creativa y las estrictas limitaciones objetivas.

El diseño de la casa

Las intervenciones estructurales fueron escasas y discretas, dada la extrema rigidez del calendario, compensadas por una gran habilidad para esculpir los interiores mediante soluciones de mobiliario originales y una atención meticulosa a los más mínimos detalles. En un diálogo respetuoso e innovador con el pasado, que La Casa di Babette se empeñó en preservar y ennoblecer.

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Entre los elementos preexistentes, los más decisivos fueron los suelos de terrazo veneciano y el suntuoso techo del salón , decorado con dos majestuosos portales del siglo XVII rescatados de una antigua iglesia. «Una vez restaurados cuidadosamente, se convirtieron para nosotros en una poderosa fuente de inspiración para cada elección de formas, estilos y atmósferas» , continúa Cinzia Russo.

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Desde el corazón histórico de la casa emerge el uso del color como material, como matriz creativa del diseño interior. Una paleta que irradia desde las decoraciones del techo de madera y la alquimia cromática de los suelos. Tonos tierra, ocre, crema, chocolate, con toques de rojo cálido y acentos más contemporáneos, como el azul medianoche que envuelve, por ejemplo, la habitación de los dos hermanos, animada por notas de rojo vivo y amarillo brillante en la alfombra bereber diseñada a medida.

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Asimismo, un gesto de diseño afectuoso, donde la funcionalidad y la poesía se fusionan se encuentran en otros espacios de la vivienda. Como en la habitación de la niña, donde se uso tonos más románticos como el rosa salmón, enriquecido por los delicados motivos arbóreos de los dos paneles decorados que flanquean la cama con dosel. Cada espacio tiene su propia paleta dominante según quién lo habite, pero todas se reflejan en una sutil armonía que impregna todo el proyecto.

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Para dar vida a espacios que inviten al crecimiento, la reflexión, la convivencia y el descanso, el reducido plazo de construcción exigió una decisión clara: respetar la distribución original sin modificarla. Por lo tanto, la transformación se centró en elementos que pudieran redefinir la percepción del espacio sin alterar su estructura. Como en el salón, cuyo punto focal natural reside en la chimenea, un elemento preexistente que se interpretó y modernizó en estrecho diálogo con la casa.

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Aquí, de nuevo, el terrazo veneciano aporta la clave material y cromática, mientras que un tejido diseñado por Peter Marino inspira la intuición formal: una escultura monolítica y sinuosa de ónix que cautiva la mirada con su estética singular, a la vez que carece por completo de aristas afiladas y es segura para los niños.

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«Seleccionar el bloque de piedra cuya veta natural armonizara mejor con el entorno y luego ahuecarlo desde el interior para aligerarlo fue una tarea compleja. Pero el resultado es cálido y escenográfico», explica Fabio Inzani. El gran sofá, reinventado como una composición de doble cara, también contribuye a la sensación de vitalidad y amplitud, creando una flexibilidad inesperada para recibir a amigos y familiares en diferentes espacios. Siguiendo sus líneas e integrándose a la perfección, se encuentra la consola de latón y hierro diseñada por La Casa di Babette.

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La Casa di Babette es escuchar y diseñar, cuidar cada detalle con una atención invisible que se transforma en atmósfera, belleza que se entrelaza con la vida cotidiana. Una práctica basada en la empatía, la experiencia y la cultura, para devolver espacios que sepan moverse. Ambientes que se convierten en experiencias únicas y sorprendentes.