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Hay lugares de la casa que guardan historias. Y, sin duda, la cocina es uno de ellos. Es el ambiente donde el día comienza con el aroma de un buen café, las recetas se transforman en tradiciones familiares y las buenas conversaciones ocurren alrededor de la preparación de la comida. Cocinar se ha transformado en una manera de expresar la creatividad y el cariño, de crear momentos que permanecen en la memoria.

Aprenda a convertir la cocina y la mesa en los espacios más memorables del hogar

Y con esta inspiración la compañía Home Sentry diseñó su temporada CocinArt, con el fin de que cada persona viva la cocina y la mesa como una experiencia única. Este “es un espacio donde la funcionalidad, el diseño y la innovación se unen para transformar los momentos cotidianos en ocasiones especiales, sin importar si la persona está dando sus primeros pasos en la cocina o si disfruta sorprender con recetas elaboradas”, comentan desde la empresa.

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A lo anterior, agregan: “En CocinArt encontrarán electrodomésticos y utensilios que hacen cada preparación más práctica y agradable, con diseños modernos y atemporales que se integran perfectamente a cualquier estilo de hogar. También descubrirán accesorios que invitan a experimentar nuevos sabores, compartir en familia y disfrutar preparando desde una tarde de waffles hasta una noche de crispetas o una celebración con postres”.

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Es innegable que los detalles hacen la diferencia en el diseño, por lo que los pequeños aliados ayudan en cada preparación, desde utensilios especializados y gadgets hasta accesorios que facilitan cocinar con mayor precisión y confianza, lo que ayuda a concentrarse en disfrutar el momento.

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Además, las vajillas, copas, manteles, individuales y accesorios permiten reflejar el estilo de cada persona y hacer de cada encuentro con familiares y amigos, por pequeño que sea, un momento memorable. “Creemos que los mejores recuerdos comienzan alrededor de una mesa. Por eso, CocinArt reúne inspiración, diseño y calidad para que las personas disfruten cada instante, desde la primera preparación hasta el último brindis”.

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De la propuesta de Home Sentry para la cocina, nos encanta:

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1. Convertir los momentos cotidianos en reencuentros inolvidables.

2. Los electrodomésticos facilitan el arte de cocinar, lo que ayuda a concentrarse en disfrutar cada momento.

3. Montar la mesa permite expresar la personalidad de cada familia.