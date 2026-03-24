La Casa 117 es un proyecto con una cuidadosa selección de materiales, tiene además, una organización espacial inteligente y una gran atención al detalle tanto en el diseño interior como en el exterior. Ubicada en una tranquila calle, en Toronto, Canadá, la vivienda se define por sus líneas limpias, ventanas profundas y una mampostería meticulosamente elaborada. Cada ladrillo gris tiene el doble de longitud que una unidad estándar, lo que confiere a la fachada un ritmo distintivo y alargado.

Un ejercicio de sobriedad donde cada detalle en esta vivienda compone un diseño limpio y sofisticado

En la base del gran volumen de ladrillo, estos se orientan verticalmente, modificando la textura y enfatizando sutilmente la altura de la planta. Las ventanas empotradas, con bordes de precisos detalles metálicos, refuerzan la deliberada sencillez del edificio. Por otro lado, una paleta de materiales sobria, utilizada de forma consistente tanto en el interior como en el exterior, crea una sensación de continuidad, especialmente a través del uso de placas de metal negro que aparecen en los detalles exteriores y se repiten como la barandilla escultórica de la escalera central.

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En el interior, la casa se despliega alrededor de esta escalera, una columna vertebral seccional que conecta visualmente todos los niveles y dirige la luz hacia abajo a través de una serie de aberturas diseñadas. Aunque la planta está elevada, la entrada se sitúa elegantemente a nivel del suelo, reduciendo la sucesión de escalones exteriores y creando una llegada inesperadamente suave.

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La luz no se introduce como un añadido, sino como un principio rector: los cortes en el edificio llevan la iluminación a lo profundo de cada espacio, alterando su atmósfera a lo largo del día y, a su vez, el ritmo de la vida en su interior. Un saliente en la escalera permite que la luz inunde los rellanos desde un lateral, y en el baño principal, una claraboya se integra directamente en la ducha, convirtiendo un ritual diario en un momento de serena teatralidad.

Detalles del diseño interior de la vivienda

La colaboración entre Izen Architecture y DS Interiors, propietaria y diseñadora de interiores, confiere a la casa su personalidad distintiva: un hogar esculpido, con materiales sobrios y una profunda luminosidad, donde cada detalle refleja una visión compartida que se traslada a la perfección del exterior al interior.

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El suelo de madera elegido para toda la casa aporta una calidez serena, creando una sensación de confort e intimidad en cada espacio. En la planta principal, el material se extiende más allá del plano horizontal, envolviendo verticalmente el volumen central para crear una sutil pero impactante división espacial. Este gesto preserva la amplitud de la planta, a la vez que da la impresión de habitaciones distintas y bien definidas.

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La madera se prolonga sin interrupciones en las puertas correderas de altura completa, permitiendo cerrar los espacios cuando se desea privacidad sin interrumpir la continuidad visual. Los detalles de precisión refuerzan esta sensación de cohesión: los zócalos se funden en un minimalista espacio entre el pladur y el suelo, la iluminación está completamente integrada sin molduras, y las luminarias seleccionadas, como los focos empotrados de doble cabezal en la cocina y un riel empotrado de múltiples cabezales sobre la isla, contribuyen a la estética sobria de la casa.

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La cocina se caracteriza por una rica combinación de acabados en negro: gabinetes de chapa negra, encimera y salpicadero de granito negro, fregadero empotrado integrado y grifería negra a juego. Estos elementos oscuros contrastan elegantemente con la isla de piedra natural, cuyas vetas pronunciadas aportan textura y suavidad visual.

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Los amplios ventanales de suelo a techo inundan el espacio de luz natural, asegurando que la paleta de colores intensos se perciba como elegante, moderna y acogedora, en lugar de pesada. Conectada directamente con la cocina, la sala de estar cuenta con una chimenea de gas de tres lados enmarcada por una carpintería curva y estriada que parece flotar.

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El espacioso comedor tiene capacidad para dieciocho comensales y está presidido por una impresionante mesa elaborada con dos losas de piedra natural. Sobre ella, una lámpara colgante LED de cuerda introduce un contrapunto artístico y lúdico al lenguaje material, por lo demás sobrio.

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Esta refinada paleta de colores se extiende por toda la casa. El tocador realza el dramatismo con iluminación indirecta, espejo ahumado, paredes con acabado de hormigón visto y un tocador flotante de piedra natural con lavabo integrado.

En el baño principal, azulejos de gran formato cubren de forma continua suelos, paredes, un banco flotante y un nicho empotrado, creando un ambiente sereno, similar al de un spa. Asimismo, un tocador suspendido con encimera de granito , lavabos empotrados de porcelana y grifería negra armonizan con los acabados del resto de la casa, mientras que la iluminación LED integrada proyecta una luz cálida y relajante.

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La paleta de colores, audaz pero minimalista, armoniza los materiales naturales e inspirados en la naturaleza que caracterizan la vivienda. Junto con la abundante luz natural, esta cuidada selección crea un ambiente cálido y acogedor que impregna cada espacio. La casa conecta a la perfección los interiores con el paisaje circundante, integrando el exterior al interior.