Hay objetos que definen la experiencia del espacio, por ejemplo, la colección Mili_02. Estas lámparas nacen de una acción cotidiana: la lectura, a partir de esta idea la luz transforma el ambiente y deja de ser únicamente funcional para convertirse en un detalle de contemplación.

El diseño de curiosas lámparas que transforman la luz en un gesto íntimo dentro del espacio doméstico

La propuesta del estudio mexicano Oku Lamp encuentra un punto de equilibrio preciso. La colección no solo responde a una necesidad práctica, sino que introduce una pregunta más profunda: ¿cómo se habita la luz?

El diseño de curiosas lámparas que transforman la luz en un gesto íntimo dentro del espacio doméstico

“Mili_02 nace de una escena cotidiana: la lectura —física o digital— como refugio y como hábito”, explican sus diseñadores. Bajo esta premisa, la lámpara se concibe como un acompañante silencioso, pensado para quienes buscan espacios acogedores donde la iluminación no interrumpa, sino que envuelva. “Es una lámpara pensada para quienes buscan espacios acogedores, donde la luz no sea solo un recurso práctico, sino un clima”.

El diseño de las lámparas

La forma responde a una investigación donde la geometría y la materia dialogan constantemente. Desarrollada mediante diseño paramétrico, la pieza atraviesa un proceso que combina precisión tecnológica y oficio artesanal.

El diseño de curiosas lámparas que transforman la luz en un gesto íntimo dentro del espacio doméstico

La pantalla, impresa inicialmente en 3D, se traduce luego en un molde de yeso trabajado en barbotina y horneado hasta convertirse en porcelana traslúcida. El resultado no es sólo técnico, es una superficie que filtra la luz con una delicadeza casi etérea.

El diseño de curiosas lámparas que transforman la luz en un gesto íntimo dentro del espacio doméstico

La base, por su parte, introduce un contrapunto industrial. Fabricada mediante CNC a partir de bloques de aluminio, su geometría define con exactitud los radios que sostienen la pantalla. El anodizado electroquímico no solo aporta color, sino que refuerza la durabilidad del objeto, integrando estética y resistencia en un mismo gesto.

El diseño de curiosas lámparas que transforman la luz en un gesto íntimo dentro del espacio doméstico

En este cruce de procesos, la pieza revela la intención de explorar “un equilibrio entre forma y emisión: entre lo que el objeto es a plena luz del día y lo que su luz posibilita por la noche”. Es ahí donde Mili_02 trasciende su condición de objeto y se convierte en experiencia.

El diseño de curiosas lámparas que transforman la luz en un gesto íntimo dentro del espacio doméstico

La luz, además, no es estática. Su carácter modulable permite transitar, con un gesto mínimo, entre distintos estados: de una iluminación precisa para la lectura a una atmósfera más íntima y contemplativa. Esta transición no es solo funcional; es narrativa, ya que cada intensidad construye una escena distinta dentro del mismo espacio.

El diseño de curiosas lámparas que transforman la luz en un gesto íntimo dentro del espacio doméstico

Sobre el taller

Detrás de esta exploración del taller, está Mildred Meléndez R. y Javier Castillo P., cuya práctica se sitúa en la intersección entre diseño, materia y percepción. “Nos interesa la luz como un gesto que transforma: no solo ilumina, también construye intimidad, ritmo y temperatura emocional en un espacio”, afirman.

El diseño de curiosas lámparas que transforman la luz en un gesto íntimo dentro del espacio doméstico

Su aproximación parte del diseño paramétrico como herramienta, pero también como lenguaje. “Trabajamos desde el diseño paramétrico como un territorio de exploración formal, donde la geometría se convierte en una manera de escribir la luz”. En este sentido, cada pieza no es solo un resultado, sino un proceso en evolución.

El diseño de curiosas lámparas que transforman la luz en un gesto íntimo dentro del espacio doméstico

La serie Mili responde precisamente a esa lógica iterativa. Desde Mili_01 —presentada en el Abierto Mexicano de Diseño 2025— hasta esta nueva versión, el proyecto ha ido afinando su relación con los materiales y los procesos, sin perder de vista su esencia formal.

El diseño de curiosas lámparas que transforman la luz en un gesto íntimo dentro del espacio doméstico

Mili_02, desarrollada en 2026, representa un punto de madurez dentro de esa exploración. La incorporación de porcelana traslúcida y aluminio anodizado no solo eleva su presencia material, sino que amplifica su capacidad de generar atmósferas.