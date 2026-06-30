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Un referente en Montreal en mobiliario y accesorios exclusivos, anuncia la incorporación de la prestigiosa marca española Peralta Vidavi a su catálogo, especialista en lámparas exclusivas. Basada en la artesanía transmitida de generación en generación, esta firma destaca por su dominio único de las técnicas tradicionales combinado con la innovación contemporánea.

Estas lámparas convierten la luz en una experiencia en la que el oficio es protagonista

«Con Peralta Vidavi, ofrecemos a nuestros clientes una libertad creativa prácticamente ilimitada. Es el punto de encuentro perfecto entre la herencia europea y la innovación contemporánea», afirma Elisheva San Nicolas, presidenta de Cœur d’artichaut.

Estas lámparas convierten la luz en una experiencia en la que el oficio es protagonista

El diseño de las lámparas

Fabricada íntegramente a mano en España con materiales de alta calidad y desarrollada en estrecha colaboración con proveedores locales, la colección de iluminación refleja un profundo compromiso con la producción ética y sostenible. Un producto de alta calidad garantiza durabilidad y, al mismo tiempo, ofrece una flexibilidad excepcional.

Estas lámparas convierten la luz en una experiencia en la que el oficio es protagonista

Estas lámparas se caracterizan por una cuidada selección de textiles y materiales de alta gama que garantizan una durabilidad excepcional y una estética atemporal. Además, se adapta en dimensiones y colores para satisfacer los requisitos específicos del proyecto.

Estas lámparas convierten la luz en una experiencia en la que el oficio es protagonista

Cœur d’artichaut se ha convertido en el nexo estratégico entre la artesanía española y la comunidad de diseño local, tanto para aficionados como para profesionales. Desde transformar el ambiente de una residencia privada hasta definir la identidad visual de espacios comerciales como hoteles, restaurantes y oficinas, estas luminarias se convierten en piezas clave en cualquier interior.