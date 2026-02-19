Eliminar las fronteras entre los espacios interiores y exteriores es uno de los fundamentos en la nueva colección de la compañía Artica para este 2026.

Este es el mobiliario que convierte los espacios exteriores en una extensión natural del hogar

“Con una paleta de color en tonos neutros que aporta variedad y armonía gracias a la minuciosa selección de texturas y materiales, la transición entre ambos ambientes se produce ahora en forma fluida, con cada vez menos esfuerzo y más naturalidad”, explican desde la compañía.

Además, comentan que con esta colección buscan llevar al exterior el lujo y la comodidad, que tradicionalmente se asocian a los ambientes interiores, con acabados “que no solo aportan sofisticación, sino que también ofrecen durabilidad, lo que convierte cada mueble en una inversión a largo plazo para quienes desean elegancia y resistencia”.

Esta sala para exterior presenta en su estructura un tejido que rememora los trabajos artesanales. Sin embargo, al estar hecha en cuerda náutica de PVC, su duración a la intemperie está garantizada y, como punto extra, tiene secado rápido, todo esto soportado sobre una base de aluminio resistente a los rayones, golpes, corrosión y humedad. En este espacio el color es dado por los cojines en tono amarillo, resistentes al agua y a los rayos del Sol.

Nos encanta de Artica

1. El tejido del espaldar, hecho en cuerda náutica de PVC de fácil secado.

2. Esta línea lleva la sofisticación del interior al exterior.

3. Sus materiales están creados para resistir a la intemperie.